Amorim: "Sapevamo di poter soffrire così. Mercato? In settimana prenderemo decisioni"

Riflessione più ampia per Amorim: "Nel calcio non c'è tempo, ma vogliamo fare le cose nel modo giusto. In passato, il Milan qualche volta ha commesso degli errori e non vogliamo ripeterci. Sono contento della squadra, saremo forti con il Torino con questa rosa. Non so cosa succederà sul mercato, ma non chiederò altri giocatori solamente perché abbiamo perso una partita. Avevo chiesto due giocatori (Ramos e Gila, ndr) e il club ha fatto tutto il possibile per portarli a Milano abbastanza in fretta. Abbiamo ottimi giocatori, anche giovani, e saremo pronti per la prima di campionato".