Amorim: "Sapevamo di poter soffrire così. Mercato? In settimana prenderemo decisioni"
L'allenatore rossonero dopo la sconfitta contro i Blues a Giacarta: "Testato il pressing con tanti giovani, l'obiettivo è vincere la prima gara ufficiale"
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Ruben Amorim guarda avanti dopo la sua prima sconfitta da allenatore del Milan. Il Ko dei rossoneri a Giacarta, superati 3-0 in amichevole contro il Chelsea, non preoccupa il tecnico portoghese, che in qualche modo lo aveva già messo in conto: "Sapevamo che avremmo potuto soffrire un po', ma queste sono le sfide che vogliamo proporre ai nostri calciatori. Sanno come difendere di squadra, giocare uno contro uno e pressare alto. Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo, ma siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori", ha detto Amorim a Sky Sport dopo il match.
Tra l'altro, l'undici titolare non è ancora quello definitivo: "Avevamo tanti giovani in squadra. Stiamo facendo il percorso giusto per mettere in condizione la squadra di vincere la prima partita ufficiale della stagione”. Per il Milan, la Serie A inizia il 23 agosto con la trasferta sul campo del Torino. Due settimane che saranno intervallate anche dall'amichevole di sabato 15 agosto contro il Manchester United a Breslavia, in Polonia, per una sfida da ex per Amorim e per l'ultimo test prima delle gare ufficiali.
In questo periodo, sarà fondamentale completare o quasi il mercato in entrata e in uscita: "Faremo delle scelte sui nostri calciatori. Le ultime due settimane sono state molto positive, ma abbiamo una rosa ampia e dobbiamo scegliere alcuni giocatori. Prenderemo queste decisioni in settimana".
Riflessione più ampia per Amorim: "Nel calcio non c'è tempo, ma vogliamo fare le cose nel modo giusto. In passato, il Milan qualche volta ha commesso degli errori e non vogliamo ripeterci. Sono contento della squadra, saremo forti con il Torino con questa rosa. Non so cosa succederà sul mercato, ma non chiederò altri giocatori solamente perché abbiamo perso una partita. Avevo chiesto due giocatori (Ramos e Gila, ndr) e il club ha fatto tutto il possibile per portarli a Milano abbastanza in fretta. Abbiamo ottimi giocatori, anche giovani, e saremo pronti per la prima di campionato".