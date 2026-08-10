Amichevole di beneficenza ex di Livorno e Bari in nome di Igor Protti

Nel giorno in cui Igor Protti avrebbe compiuto 59 anni - il 24 settembre - Livorno celebrerà il suo campione con una giornata speciale. Lo stadio 'Armando Picchi' ospiterà una partita amichevole di beneficenza in sua memoria. A scendere in campo saranno le Vecchie Glorie del Livorno (annunciati i fratelli Lucarelli, Chiellini, Galante, Amelia, Ruotolo, Diamanti e tanti altri) e la Asd Bari 93, realtà non profit che riunisce ex calciatori biancorossi, compagni di squadra proprio di "Re Igor" (mister Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica, Barone e tanti altri) impegnati in iniziative sociali e solidali. Le due squadre, accompagnate dai sindaci Vito Leccese e Luca Salvetti e alla presenza della famiglia di Igor Protti, spiega il Comune di Livorno, "si ritroveranno insieme per onorare la memoria e il legame speciale che ha unito Igor ad entrambe le tifoserie e alle due città. L'evento avrà carattere benefico: il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno di iniziative, enti o associazioni di Livorno". Prima dell'incontro alle ore 18 si svolgerà la cerimonia per l'intitolazione del 'Largo Igor Protti', zona antistante l'ingresso principale dello stadio, un'iniziativa promossa proprio dal sindaco Luca Salvetti e approvata dal consiglio comunale.