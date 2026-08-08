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A GIACARTA

Chelsea-Milan 3-0 LIVE: tris di Caicedo con uno splendido gol dal limite dell'area

La squadra di Amorim è reduce dal pareggio nel derby con l'Inter e cerca ulteriori conferme in vista dell'inizio di stagione 

08 Ago 2026 - 15:30
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© Ac Milan
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59' - Due cambi anche nel Milan: escono Loftus-Cheek e Terracciano, entrano Vladimirov e Ricci. 

58' - Doppio cambio per Xabi Alonso: escono Pedro Neto e Welbeck, entrano Quenda e Jackson.

57' - Palmer! Il 10 del Chelsea riceve palla al limite dell'area e calcia forte sul primo palo, Torriani blocca. 

53' - Hato sfonda sulla sinistra e mette al centro, grande uscita in presa bassa da parte di Torriani che salva il Milan. 

50' - TERZO GOL DEL CHELSEA, CAICEDO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, Lavia pesca Caicedo al limite dell'area che si coordina e al calcia al volo con l'esterno destro battendo nuovamente Torriani. Che inizio di secondo tempo per i Blues. 

47' - Sono otto i cambi effettuati da Ruben Amorim nel corso dell'intevallo, questo il nuovo schieramento: Torriani; Terracciano, Gabbia, Diawara; Saelemaekers, Jashari, Musa, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku, Gonzalo Ramos. Nessun cambio, invece, nel Chelsea. 

46' - RADDOPPIO DEL CHELSEA, ANCORA JOAO PEDRO. Bastano 37 secondi all'attaccante brasiliano per trovare la doppietta personale: cross dalla destra di Pedro Neto che pesca Joao Pedro sul secondo palo che col destro in controbalzo infila nuovamente Torriani. 

15:15 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO. 

14:52 - FINISCE IL PRIMO TEMPO. All'interno di un primo tempo equilibrato, è la rete di Joao Pedro a sbloccare il risultato allo scadere. 

46' - GOL DEL CHELSEA, JOAO PEDRO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, Caicedo pesca Joao Pedro tutto solo nell'area piccola che di testa batte Torriani. Chelsea avanti. 

45' - Assegnati 3 minuti di recupero. 

45' - Ammonito Pavlovic. Grande giocata di Palestra che nasconde il pallone al difensore del Milan che lo ferma irregolarmente. 

42' - Occasione Chelsea! Grande giocata di Palestra sulla sinistra che salta Chukwueze e crossa forte e teso al centro dell'area, Joao Pedro arriva tutto solo sul pallone ma calcia alto da ottima posizione. 

39' - Palmer! Il 10 del Chelsea ci prova dal limite, De Winter respinge con il piede. 

38' - Il Chelsea prova ad alzare i ritmi, Milan un po' in affanno. 

34' - Si riparte dopo la pausa. 

Gioco fermo, hydration break in corso 

30' - Pavlovic! Squillo anche del centrale del Milan: recupero alto del pallone e conclusione dal limite, palla alta. 

27' - Ancora Torriani! Su un pallone respinto dalla difesa del Milan, Pedro Neto calcia a giro sul secondo palo ma trova ancora una volta l'intervento del portiere del Milan che respinge la conclusione. 

24' - Comotto! Sugli sviluppi dell'angolo, il centrocampista rossonero raccoglie la respinta di Sanchez e calcia in porta ma trova la deviazione di testa di Caicedo che mette in angolo. 

23' - Grande duello in velocità tra Acheampong e Leao con il difensore del Chelsea che interviene in scivolata dentro l'area di rigore e mette in calcio d'angolo.  

20' - Bella palla in profondità di Pavlovic per Estupinan che, dopo uno scambio con Leao, va al cross ma trova i guantoni di Sanchez. 

16' - Occasione Chelsea! Palestra vince un contrasto in area con Chukwueze e appoggia il pallone a Welbeck che calcia col mancino, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Torriani presente sulla traiettoria. 

15' - Modric! Ci prova anche il capitano rossonero dal limite dell'area, ma la sua conclusione al volo è imprecisa e finisce sul fondo. 

12' - Torriani salva il Milan! Splendida palla in profondità da parte di Sanchez che sorprende De Winter e pesca Joao Pedro che si presenta a tu per tu con Torriani, ma il portiere rossonero si oppone alla conclusione dell'attaccante brasiliano. 

10' - Cresce il palleggio del Chelsea, ora sono principalmente i Blues a fare la partita. 

7' - Cross dalla destra di Pedro Neto a cercare Caicedo sul secondo palo, ma il capitano dei Blues non aggancia il pallone. 

6' - Mischia nell'area di rigore del Milan sugli sviluppi di un calcio di punizione, Joao Pedro mette al centro con Camarda che devia in angolo. 

4' - Ritmi subito alti in questo inizio di partita: entrambe le squadre stanno provando a imporre il proprio palleggio.

2' - Subito palla in verticale da parte di Chukwueze per Camarda, ma l'attaccante rossonero non riesce a tenere in campo il pallone. 

1' - COMINCIA LA PARTITA! Subito rossoneri in possesso palla. 

Squadre in campo - Chelsea e Milan in campo, tutto pronto per l'inizio del match! 

Stadio tutto esaurito - Grande passione ed entusiasmo all'esterno del Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta prima dell'amichevole tra Chelsea e Milan. I tifosi indonesiani, inoltre, hanno cantato a memoria i cori che di solito vengono lanciati dalla Curva a San Siro. Stadio praticamente esaurito quest'oggi. 

Le formazioni ufficiali
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, W. Fofana, Hato, Palestra; Caicedo, Lavia; Pedro Neto, Palmer, Joao Pedro; Welbeck.
A disposizione: Sharman Lowe, Penders, Anselmino, Sarr, Delap, Subuloye, Nicoll-Jazuli, Quenda, Satpayev, Gittens, Essugo, Jackson, Mudryk, Estevao, Adarabioyo, Walsh, Watson.
Allenatore: Xabi Alonso.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao; Camarda. 
A disposizione: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, Cissè, Nkunku, Ramos.
Allenatore: Ruben Amorim.

Arbitro: Yamamoto (GIA)

L'estate del Chelsea

  • Chelsea-Western Sydney Wanderers 6-4
  • Chelsea-Tottenham 1-2
  • Chelsea-Juventus 0-1
  • Chelsea-Milan: oggi alle 14
  • Johor DT-Chelsea, domenica 9 agosto, ore 14 

L'estate del Milan

  • Milan-Milan Futuro 7-0
  • Celtic-Milan 2-2
  • Milan-Inter 1-1
  • Chelsea-Milan: oggi alle 14
  • Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, ore 16.45, Tarczynski Arena - Breslavia

Dopo il pareggio per 1-1 nel derby con l'Inter, il Milan di Ruben Amorim torna in campo per l'ultima amichevole della tournée estiva asiatica. A Giacarta, al Gelora Bung Karno Stadium, i rossoneri sfidano il Chelsea, reduce dalla sconfitta in amichevole contro la Juventus. Ruben Amorim schiera dal primo minuto Rafa Leao, che completa il tridente offensivo con Loftus-Cheek Camarda. Chance da titolare anche per Comotto, che affianca Modric a centrocampo. Xabi Alonso conferma Palestra in difesa, davanti gioca Cole Palmer. Calcio d'inizio fissato alle 14 italiane, le 19 in Indonesia.

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