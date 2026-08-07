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THIRD KIT

Il Milan presenta la terza maglia 26/27: Modric in posa, il debutto col Chelsea

La maglia Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA e attraverso le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, per gestire il sudore e regolare la temperatura corporea

07 Ago 2026 - 10:50
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AC Milan e Puma presentano il Third Kit 2026/27. Base nera e dettagli in rosso fluorescente, un design che nasce, prima di tutto, da una precisa idea di stile: la maglia porta i colori del Club a un nuovo equilibrio cromatico, dove il rosso guadagna spazio e intensità rispetto alla tradizione, senza intaccarne l'essenza.

I dettagli sono progettati per reagire alla luce UV, conferendo alla maglia un carattere che cambia a seconda di come viene illuminata. “Rossoneri in a new light”, ossia un’anima che non si spegne mai e trova sempre nuovi modi di brillare: la base nera, più audace che mai, e i dettagli in rosso fluo danno vita a un prodotto che si inserisce naturalmente sul terreno di gioco come nella vita di ogni giorno. Che la si indossi in campo o fuori, il rossonero si impone sempre con la stessa forza.

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