programmazione

Coppa Italia 2026/27, trentaduesimi di finale: il calendario e la diretta tv su Mediaset

Torna la Coppa Italia: da venerdì 14 agosto a lunedì 17 agosto riparte l'ambito trofeo, sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity

30 Lug 2026 - 17:16
00:22 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Lo spettacolo della Coppa Italia, esclusiva assoluta Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e una tra Vicenza e Catania e tra Cagliari e una tra Arezzo e Brescia daranno il via ai trentaduesimi dell'edizione 2026/27. A metà agosto, in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset
Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

coppa italia
2026/27
calendario
diretta
trentaduesimi di finale

Ultimi video

01:15
Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

00:22
Inter Coppa Italia 2026

Torna la Coppa Italia: i trentaduesimi di finale dal 14 agosto su Mediaset

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:44
Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

06:28
Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

07:41
Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

03:59
Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

00:44
È tutto pronto per la finale di Coppa Italia, l'Olimpico si veste a festa

È tutto pronto per la finale di Coppa Italia, l'Olimpico si veste a festa

00:53
Finale Coppa Italia, il programma della Lazio

Finale Coppa Italia, il programma della Lazio

01:00
Finale Coppa Italia, ecco il programma di oggi dell'Inter

Finale Coppa Italia, il programma dell'Inter

01:09
Finale stile Mediaset

Finale stile Mediaset: una produzione in grande per la Coppa Italia

02:21
Spettacolo all'Olimpico

Spettacolo all'Olimpico: si assegna la Coppa Italia

02:33
Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

20:14
Lazio-Inter, la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni

15:09
Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez

01:15
Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

I più visti di Coppa Italia

Inter Coppa Italia 2026

Torna la Coppa Italia: i trentaduesimi di finale dal 14 agosto su Mediaset

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

La Coppa Italia in esclusiva su Mediaset: il programma

Jovic e Ikon, Fiorentina in semifinale: al Toro non basta Karamoh

All'Inter basta un guizzo di Darmian: Inzaghi vola in semifinale