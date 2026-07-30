Coppa Italia 2026/27, trentaduesimi di finale: il calendario e la diretta tv su Mediaset

Lo spettacolo della Coppa Italia, esclusiva assoluta Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e una tra Vicenza e Catania e tra Cagliari e una tra Arezzo e Brescia daranno il via ai trentaduesimi dell'edizione 2026/27. A metà agosto, in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.
Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset
Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1