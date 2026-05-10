MILAN

Problema al gluteo nella rifinitura: Pulisic non convocato per Milan-Atalanta

Lo statunitense si ferma per infortunio, lunedì gli esami strumentali. Allegri rilancia Leao al fianco di Gimenez per la coppia d'attacco titolare

10 Mag 2026 - 13:00
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Il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata, in programma questa sera a San Siro.

Fastidio rilevato già nell'allenamento di venerdì e confermato a poche ore dalla partita. Previsti gli esami strumentali per la giornata di lunedì per valutare l'effettiva entità dell'infortunio. Un problema fisico che arriva in coda a un periodo difficile per il 27enne, ancora a secco di gol nel 2026 e per l'ultima volta in rete il 28 dicembre contro il Verona.

La "rivoluzione" dell'attacco promessa da Allegri sarà quindi solo parziale: se l'attesa è tutta per il rientro da Gimenez da titolare, l'assenza di Pulisic costringe il tecnico a cambiare i piani per l'attacco, con Leao che dovrebbe nuovamente partire dal 1', come accaduto nell'ultima trasferta sul campo del Sassuolo. 

Resteranno in panchina invece Fullkrug e Nkunku, mentre la coppia Leao-Gimenez sarà riproposta come attacco titolare per la terza volta dopo le sfide contro Pisa e proprio Atalanta nel girone d'andata.

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