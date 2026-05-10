Problema al gluteo nella rifinitura: Pulisic non convocato per Milan-Atalanta
Lo statunitense si ferma per infortunio, lunedì gli esami strumentali. Allegri rilancia Leao al fianco di Gimenez per la coppia d'attacco titolare
Il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata, in programma questa sera a San Siro.
Fastidio rilevato già nell'allenamento di venerdì e confermato a poche ore dalla partita. Previsti gli esami strumentali per la giornata di lunedì per valutare l'effettiva entità dell'infortunio. Un problema fisico che arriva in coda a un periodo difficile per il 27enne, ancora a secco di gol nel 2026 e per l'ultima volta in rete il 28 dicembre contro il Verona.
La "rivoluzione" dell'attacco promessa da Allegri sarà quindi solo parziale: se l'attesa è tutta per il rientro da Gimenez da titolare, l'assenza di Pulisic costringe il tecnico a cambiare i piani per l'attacco, con Leao che dovrebbe nuovamente partire dal 1', come accaduto nell'ultima trasferta sul campo del Sassuolo.
Resteranno in panchina invece Fullkrug e Nkunku, mentre la coppia Leao-Gimenez sarà riproposta come attacco titolare per la terza volta dopo le sfide contro Pisa e proprio Atalanta nel girone d'andata.