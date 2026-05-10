INTRECCI DI MERCATO

Milan e Juve attendono la decisione di Lewandowski: determinante l'incontro con Flick

Il polacco, autore di sei gol nelle sfide contro il Real Madrid in maglia blaugrana non ha ancora scelto cosa fare del suo futuro  

10 Mag 2026 - 12:59
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La Juventus ha il disperato bisogno di un attaccante fisico. Lo ha detto chiaramente Luciano Spalletti non risparmiano anche qualche frecciata alla dirigenza: "Avevo chiesto solo questo dopo il mio arrivo ma il mercato non lo faccio io". A Lecce il tecnico toscano ha ritrovato Vlahovic, ma il futuro del serbo è tutto da scrivere (è in scadenza a giugno). E così i bianconeri si sono mossi concretamente da tempo per Robert Lewandowski, il cui agente ha fatto capolino anche a San Siro a fine aprile in occasione di Milan-Juventus.

Il polacco, seguito anche da Milan, club americani e sauditi, ha ricevuto anche un'offerta di prolungamento da parte del Barcellona. Che gli ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo annuale a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Lewandowski, che farà anche una scelta di vita, potrebbe disputare domenica sera l'ultimo Clasico della sua carriera: al Real Madrid il 37enne ha rifilato ben sei gol in dieci partite. Un bottino non male per un bomber che farebbe comodo a tanti club in Europa.

Il classe 1988, che ha vinto una Champions League col Bayern Monaco nel 2020, ha dato priorità al Barcellona: subito dopo la conquista del titolo da parte dei blaugrana, scrive il Mundo Deportivo, incontrerà Flick per capire quanto spazio avrebbe con il tedesco per la prossima stagione. Passaggio fondamentale con Juve, Milan e non solo che restano alla finestra sperando in buone notizie dalla Catalogna. 

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