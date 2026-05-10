Milan e Juve attendono la decisione di Lewandowski: determinante l'incontro con Flick

La Juventus ha il disperato bisogno di un attaccante fisico. Lo ha detto chiaramente Luciano Spalletti non risparmiano anche qualche frecciata alla dirigenza: "Avevo chiesto solo questo dopo il mio arrivo ma il mercato non lo faccio io". A Lecce il tecnico toscano ha ritrovato Vlahovic, ma il futuro del serbo è tutto da scrivere (è in scadenza a giugno). E così i bianconeri si sono mossi concretamente da tempo per Robert Lewandowski, il cui agente ha fatto capolino anche a San Siro a fine aprile in occasione di Milan-Juventus.