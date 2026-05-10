Infantino "conferma" l'Iran ai Mondiali: "Auguro loro il meglio"
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Di giorno in giorno le possibilità di un ripescaggio dell'Italia al Mondiale di quest'estate in Canada, Usa e Messico si affievoliscono sempre più. Il presidente della Fifa Gianni Infantino infatti in un post su Instagram pubblicato questa mattina ha voluto fare il proprio in bocca al lupo all'Iran. "Auguro all'Iran il meglio possibile per la sua quarta partecipazione di fila alla Coppa del Mondo", ha scritto il dirigente svizzero.
In queste ore il presidente della federcalcio iraniana ha posto una serie di condizioni per la partecipazione della squadra al Mondiale, tra cui il rilascio dei visti anche per lo staff, una richiesta di maggiore sicurezza negli aeroporti, hotel e negli spostamenti per le partite e la garanzia di inno e bandiera durante la manifestazione.