Il retroscena dell'ex presidente del Barça: "Avevamo l'accordo per Mbappé e Vinicius"
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Kylian Mbappé e Vinicius Junior avrebbero potuto giocare il Clasico rappresentando l'altra sponda, con il Barcellona al posto che da tesserati del Real Madrid. Il clamoroso retroscena, per trattative ormai risalenti quasi a 10 anni fa, è stato raccontato dall'ex presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, in un'intervista a ESPN Deportes.
"Vinicius interessava al club, parlammo con famiglia e agenti e in effetti c'era un accordo di massima. Il Madrid probabilmente fece un'offerta migliore di quella del Barça e si prese il giocatore", afferma Bartomeu.
Per quanto riguarda Mbappé, invece, si torna indietro al 2017: "Il Monaco chiedeva cifre molto alte che il Barcellona, a quel tempo, poteva pagare. Eravamo il club che guadagnava di più al mondo, in una situazione finanziaria molto buona. Parlai col padre di Mbappé un paio di volte, ma il Psg fece pressione sul Monaco e credo che anche il giocatore preferisse restare in Francia. Noi stavamo negoziando per Dembelé, che era il giocatore preferito dagli allenatori".