Il retroscena dell'ex presidente del Barça: "Avevamo l'accordo per Mbappé e Vinicius"

Per quanto riguarda Mbappé, invece, si torna indietro al 2017: "Il Monaco chiedeva cifre molto alte che il Barcellona, a quel tempo, poteva pagare. Eravamo il club che guadagnava di più al mondo, in una situazione finanziaria molto buona. Parlai col padre di Mbappé un paio di volte, ma il Psg fece pressione sul Monaco e credo che anche il giocatore preferisse restare in Francia. Noi stavamo negoziando per Dembelé, che era il giocatore preferito dagli allenatori".