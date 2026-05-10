Il figlio di Iker Casillas brilla nel Real a 12 anni: "Orgoglioso di lui ma niente paragoni"

A soli 12 anni c'è un altro Casillas che sta stupendo in casa Real Madrid. Parliamo di Martín, figlio di Iker e Sara Carbonero che sta brillando nelle giovanili dei Blancos. "Sono molto orgoglioso di lui e di quello che ha fatto, mi dà dei consigli - le parole del giovanissimo portiere a un podcast -. Mi dice che l'umiltà è sempre la cosa più importante. Ma essere suo figlio non ha importanza. Io sono Martin Casillas e voglio costruirmi la mia carriera, non voglio paragoni".