Lutto in casa Barcellona a poche ore dal Clasico: è morto il papà di Flick

10 Mag 2026 - 14:30

Lutto in casa Barcellona. A poche ore dal Clasico è morto il padre di Hansi Flick, tecnico dei blaugrana. Così i catalani sui propri canali social: "L'FC Barcelona e l'intera famiglia blaugrana desiderano esprimere tutto il loro affetto a Hansi Flick per la scomparsa del padre. Condividiamo il vostro dolore e i nostri pensieri sono con voi e la vostra famiglia in questo momento difficile". L'atteso match del Camp Nou, che potrebbe decretare la vittoria dello scudetto da parte del Barcellona (basta un punto), sarà visibile su Rete 4 a partire dalle ore 20,45.

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