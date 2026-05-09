Allegri: "Con l'Atalanta inizia un mini-campionato, io voglio restare al Milan il più possibile". Idea attacco a tre con Gimenez

"Finora i tifosi ci sono stati sempre vicini, anche domani abbiamo dei nostri supporter". Alla vigilia di Milan-Atalanta Massimiliano Allegri prova a ricompattare l'ambiente in un momento delicato dentro e fuori dal campo. Oltre alla contestazione dei tifosi nei confronti dell'ad Furlani, le voci sul futuro del club in società e in panchina sono tante e su questo aspetto il tecnico toscano è chiaro: "A livello dirigenziale abbiamo avuto dei confronti e non sempre si può essere d'accordo. Ma credo che questo sia normale. L'importante è che si lavori tutti uniti per il bene del Milan. Gli obiettivi dei singoli vanno messi da parte. Non mi sono mai sentito solo, c'è sempre stato un confronto per far sì che la squadra potesse avere dei risultati e al contempo sostenibile. Abbiamo creato una buona base, sono arrivati anche calciatori stranieri che hanno bisogno di integrarsi. Nazionale? La cosa più importante per me in queste partite e per il prossimo anno è il Milan. Io voglio restare al Milan il più possibile".