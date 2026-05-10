Real Madrid: Mbappè getta la spugna, non convocato per il Clasico
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Kylian Mbappé non è stato convocato dall'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, per il Clasico di questa sera sul campo del Barcellona (diretta in chiaro su Rete 4 dalle 20.45), che potrebbe assicurare il titolo della Liga ai catalani. Rientrato da un infortunio al bicipite femorale, l'attaccante francese aveva ripreso a lavorare solo questa settimana ma ieri non ha completato l'allenamento con la squadra e rimarrà a Madrid dopo l'ultimo test effettuato stamattina.
Assenti anche Ceballos e Federico Valverde, è invece nella lista dei convocati, come peraltro annunciato, Aurelien Tchouameni, multato di 500.000 euro dal club per la violenta lite con l'uruguaiano. In porta dovrebbe esserci come titolare Thibaut Courtois.