Milan a Genova in emergenza: Leao, Saelemaekers ed Estupinan squalificati. E Pulisic...

Sulla Milano rossonera piove sul bagnato. La sconfitta a San Siro contro l'Atalanta ha ufficialmente riaperto la lotta Champions. Il Milan ha il destino nelle proprie mani: con due vittorie è sicuro del quarto posto, a prescindere dai risultati di Roma e Como. E questi punti andranno conquistati sul campo a partire da settimana prossima, quando il Diavolo affronterà il Genoa a Marassi. Una partita in cui Allegri dovrà fare i conti con le assenze: Leao, Saelemaekers ed Estupinan non ci saranno per squalifica.