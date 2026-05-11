Milan a Genova in emergenza: Leao, Saelemaekers ed Estupinan squalificati. E Pulisic...

11 Mag 2026 - 09:00

Sulla Milano rossonera piove sul bagnato. La sconfitta a San Siro contro l'Atalanta ha ufficialmente riaperto la lotta Champions. Il Milan ha il destino nelle proprie mani: con due vittorie è sicuro del quarto posto, a prescindere dai risultati di Roma e Como. E questi punti andranno conquistati sul campo a partire da settimana prossima, quando il Diavolo affronterà il Genoa a Marassi. Una partita in cui Allegri dovrà fare i conti con le assenze: Leao, Saelemaekers ed Estupinan non ci saranno per squalifica.

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Il Milan dovrà fare a meno sicuramente di Modric, out fino a fine stagione per un problema allo zigomo, e forse anche di Pulisc, indisponibile contro l'Atalanta per un fastidio muscolare. I rossoneri dunque si giocheranno buona parte delle speranze europee della prossima stagione senza diversi leader tecnici e carismatici: in un momento di crisi come questo, non esattamente quello che Allegri poteva augurarsi. 

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