Atalanta: infortunati Scalvini e Kossounou, Hien sarà squalificato

Due infortuni in campo per la difesa dell'Atalanta, che durante la partita col Milan a San Siro perde sia Giorgio Scalvini che Odilon Kossounou più lo squalificato Isak Hien per la prossima partita. Scalvini è uscito al 3' del secondo tempo per una distorsione alla caviglia destra, il suo sostituto Kossounou invece un quarto d'ora dopo per un risentimento al flessore destro. Hien, infine, sarà squalificato col Bologna dopo un fallo di reazione su Ricci. I bergamaschi erano privi anche di Berat Djimsiti, indisponibile per una tendinopatia alla coscia sinistra.