Atalanta, Palladino: "Non penso al futuro, con la squadra c'è magia"

L'Atalanta sbanca San Siro e resta in corsa per un posto nella prossima Conference League, che si materializzerà solo nel caso in cui l'Inter mercoledì dovesse vincere la Coppa Italia. "Devo ringraziare i ragazzi, grande partita e grande prestazione. Abbiamo difeso bene e concesso niente nel primo tempo. Li voglio ringraziare pubblicamente, è la risposta di un grande gruppo che rema dalla stessa parte. Hanno risposto alla grande dopo una settimana particolare", ha detto Raffaele Palladino. "Carnesecchi mi dedica la vittoria? Sono un po' emozionato, con loro grande magia. Non era scontato. Ho preso una squadra in difficoltà - ha aggiunto il tecnico della Dea - e demotivata. Siamo settimi, zona europea, agli ottavi di Champions. Li ringrazio, loro come sempre hanno risposto sul campo. Io voglio il bene dell'Atalanta. Non penso al mio futuro, penso al presente".