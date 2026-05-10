Lotta Champions: ora il Milan raggiunto dalla Roma rischia tantissimo, la Juve si gode un insperato terzo posto

Il punto preso dalla Fiorentina contro il Genoa ha salvato i viola e indirettamente potrebbe avere dato una mano alla Juventus, che si è ritrovata terza in maniera quasi inaspettata. Juventus-Fiorentina normalmente non è una partita qualsiasi, ma l’obiettivo minimo raggiunto dalla squadra di Vanoli ha allentato molte tensioni e ha fatto sparire gli incubi dai sonni della tifoseria. A Torino non sarà arrendevole, ovvio, ma non sarà costretta a giocare la partita della vita. E poi Spalletti adesso può contare su Dusan Vlahovic, che in meno di una partita e mezza ha portato da solo tre punti e un preziosissimo terzo posto. Resta ai margini il Como, che ha già centrato l’obiettivo storico della qualificazione per una Coppa e che ha sicuramente la mente più libera rispetto alle grandi in difficoltà. I tre punti presi faticosamente a Verona tengono vive le speranze di fare il supercolpo, ma va già bene così. Per il Milan, la situazione attuale non va bene. No, non va proprio bene.