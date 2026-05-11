Stroppa: "Crisi Milan?Non si spiega,ambiente non sereno, contestazione non aiuta"

11 Mag 2026 - 10:00

Così l'allenatore del Venezia Giovanni Stroppa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul Milan, sua ex squadra. Come si spiega il tracollo del Milan? "Non si spiega questo sbandamento - sottolinea Stroppa - Mi sembra che Allegri abbia fatto una stagione sopra le aspettative con quella rosa a disposizione. Adesso ha avuto dei passi falsi. L'ambiente non è sereno, ieri sera ci sono state contestazioni e questo non giova ai giocatori". Riflessione sulle proprietà americane, sono effettivamente distanti e poco presenti sul territorio? "Secondo la mia esperienza a Venezia, posso solo dire che il mio riferimento in Italia è Filippo Antonelli. C'è grandissimo attaccamento da parte dei dirigenti, sono stati sempre vicini. Abbiamo 14-16 imprenditori americani, non manca occasione che siano fisicamente a Venezia. Qui la proprietà americana non si discosta più di tanto da quelle italiane".

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