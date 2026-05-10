Barcellona batte Real Madrid nel Clasico e conquista sua 29.a Liga

10 Mag 2026 - 23:07

Il Barcellona batte il Real Madrid per 2-0 nel Clasico valido per la 35esima giornata della Liga e si laurea così Campione di Spagna. Vittoria firmata dai gol di Rashford al 9' e Ferran Torres al 18'. Si tratta del 29esimo titolo spagnolo per i blaugrana, il secondo consecutivo per Hansi Flick dopo il successo della stagione passata. Gli ultimi due campionati vinti di fila dal Barcellona risalgono alle stagioni 2017/2018 - 2018/2019, quando in rosa c'era ancora Lionel Messi. Un successo ancora più carico di emozione per Flick, che proprio questa mattina ha perso il papà. Non c'è pace invece per Alvaro Arbeloa e il suo Real Madrid, autore per l'ennesima volta in questa stagione di una partita sottotono e priva di convinzione. I Blancos sono apparsi totalmente inermi contro la furia avversaria, che hanno indirizzato sin da subito il match e restano così al secondo posto a quota 77 punti. Ben 14 punti in meno rispetto agli storici rivali.

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