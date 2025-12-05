Logo SportMediaset

L'ANALISI

Il Milan fallisce il primo obiettivo stagionale: Leao sottotono, Nkunku è un problema

I rossoneri dicono addio alla Coppa Italia agli ottavi: come il Napoli l'anno scorso sempre contro la Lazio

di Andrea Ghislandi
05 Dic 2025 - 07:58
© IPA

© IPA

Dalla festa per la vetta della classifica, all'eliminazione dalla Coppa Italia in soli 5 giorni: l'avversario è sempre lo stesso, la Lazio, ma per il Milan il risultato è molto differente e all'Olimpico arriva la prima cocente delusione con uno dei tre obiettivi stagionali (scudetto e Supercoppa italiana gli altri due) lasciato per strada. Max Allegri, mister Coppa Italia e specialista nelle vittorie di corto muso, paga a caro prezzo la serata no di alcuni giocatori che finora sono stati i grandi trascinatori, come Leao Saelemaekers, mentre Nkunku ha confermato ancora una volta di faticare davvero tanto a inserirsi negli ingranaggi di questa squadra. L'apporto del francese, in campo per una mezzoretta, è stato assolutamente deficitario, un corpo estraneo che non riesce a integrarsi a dovere. Molto meglio Pulisic nei pochi minuti giocati, un altro degli insostituibili del Diavolo. La stanchezza, invece, può essere un parziale alibi per il portoghese e il belga, lontani anni luce dai recenti standard di rendimento. Leao, quando non trova spazi, evidenzia tutte le difficoltà nel giocare in un ruolo non suo, anche se quel sinistro alle stelle grida vendetta. A questo Milan manca un bomber di razza: tra meno di un mese apre il mercato invernale e chissà se Tare correrà ai ripari.

Leggi anche

La Lazio si prende la rivincita: il Milan spreca, Zaccagni non perdona

La gara dell'Olimpico ha evidenziato una cosa nota, la panchina troppo corta dei rossoneri. Gli 80 minuti giocati da Jashari, al rientro dal grave infortunio, sono incoraggianti ma questa squadra obiettivamente non può proprio fare a meno di Modric: l'ex Real, però, a 40 anni ha bisogno (soprattutto lui) di rifiatare ma le sue geometrie e la sua intelligenza calcistica fuori dal comune sono mancate. Da rivedere anche De Winter: non è facile giocare con il contagocce e ci mette del suo nel gol di Zaccagni, lasciato troppo solo a saltare di testa.

Leggi anche

Leao e Saelemaekers in serata no, Nkunku non pervenuto. Zaccagni, testa d'oro

In una serata storta, c'è però un dato statistico che fa sognare i tifosi del Milan: l'anno scorso anche il Napoli è uscito dalla coppa nazionale agli ottavi e sempre per mano della Lazio. Come poi è finito il campionato lo sappiamo tutti. E in casa rossonera non resta che incrociare le dita per un epilogo analogo...

analisi
milan
lazio-milan

