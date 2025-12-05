Il Milan fallisce il primo obiettivo stagionale: Leao sottotono, Nkunku è un problema

Dalla festa per la vetta della classifica, all'eliminazione dalla Coppa Italia in soli 5 giorni: l'avversario è sempre lo stesso, la Lazio, ma per il Milan il risultato è molto differente e all'Olimpico arriva la prima cocente delusione con uno dei tre obiettivi stagionali (scudetto e Supercoppa italiana gli altri due) lasciato per strada. Max Allegri, mister Coppa Italia e specialista nelle vittorie di corto muso, paga a caro prezzo la serata no di alcuni giocatori che finora sono stati i grandi trascinatori, come Leao e Saelemaekers, mentre Nkunku ha confermato ancora una volta di faticare davvero tanto a inserirsi negli ingranaggi di questa squadra. L'apporto del francese, in campo per una mezzoretta, è stato assolutamente deficitario, un corpo estraneo che non riesce a integrarsi a dovere. Molto meglio Pulisic nei pochi minuti giocati, un altro degli insostituibili del Diavolo. La stanchezza, invece, può essere un parziale alibi per il portoghese e il belga, lontani anni luce dai recenti standard di rendimento. Leao, quando non trova spazi, evidenzia tutte le difficoltà nel giocare in un ruolo non suo, anche se quel sinistro alle stelle grida vendetta. A questo Milan manca un bomber di razza: tra meno di un mese apre il mercato invernale e chissà se Tare correrà ai ripari.