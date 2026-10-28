Amorim: "Abbiamo pagato la stanchezza, poco tempo per preparare il derby"

Il Milan si rende protagonista del peggior modo di arrivare al derby, perdendo in casa con il Bologna dopo essere stato anche in vantaggio. Alla fine anche Ruben Amorim. "Mancava energia, condizione e stanchezza. Siamo riusciti ad andare avanti, le tante partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Camarda. Domani capiremo chi sarà a disposizione. Tomori sarà da valutare, il tempo non è tanto per preparare il derby", ha detto il tecnico rossonero a Dazn.