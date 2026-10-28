Amorim: "Abbiamo pagato la stanchezza, poco tempo per preparare il derby"

© Getty Images
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Il Milan si rende protagonista del peggior modo di arrivare al derby, perdendo in casa con il Bologna dopo essere stato anche in vantaggio. Alla fine anche Ruben Amorim. "Mancava energia, condizione e stanchezza. Siamo riusciti ad andare avanti, le tante partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Camarda. Domani capiremo chi sarà a disposizione. Tomori sarà da valutare, il tempo non è tanto per preparare il derby", ha detto il tecnico rossonero a Dazn.
Cosa manca ancora? "E' difficile in due mesi mettere tutte le richieste per un allenatore. La continuità fa la differenza e oggi non si vede ancora".
"Non è una giustificazione, ma già dal primo minuto avevo capito che non avevamo la stessa energia di sempre. Sabato cercheremo di tirare fuori l'energia che è mancata oggi. Inutile parlare di errori tecnici o tattici oggi perché è mancata l'energia", ha aggiunto.
E adesso c'è il derby: "Proveremo a vincere la prossima partita. Non voglio giustificarmi, voglio una squadra che ci provi sempre e migliori partita dopo partita. Ci metteremo tutto noi stessi. Inutile parlare della prestazione quando il Milan perde con il Bologna".