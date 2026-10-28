Inter e Milan pronte a svelare il nuovo San Siro: come sarà, quando sarà pronto e quanto costerà

San Siro, 100 anni di storia: dalla visione di Pirelli ai Mondiali di Italia '90 fino alle Olimpiadi invernali 2026
© italyphotopress
© italyphotopress
Domani giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 16:30 nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco, Inter e Milan presenteranno ufficialmente il progetto e i rendering del nuovo stadio di Milano, sviluppato dagli studi d'architettura Foster + Partners e Manica. L'impianto, la cui denominazione sarà legata a uno sponsor commerciale, sorgerà nell'ambito di un'operazione complessiva da 2,3 miliardi di euro - di cui oltre 700 milioni destinati alla sola struttura sportiva - e disporrà di 71.500 posti a sedere, comprensivi di oltre 13 mila sedute premium tra aree hospitality e settori corporate. Il design della nuova arena, alta circa 52 metri, prevede due grandi anelli con spalti a ridosso del terreno di gioco, curve ad alto sviluppo verticale, copertura fissa sulle tribune, oltre a parcheggi interrati e aree dedicate a negozi, ristorazione e intrattenimento.
La tabella di marcia fissa la chiusura dell'iter autorizzativo entro l'estate del 2027 per dare avvio ai cantieri prima della fine dello stesso anno, puntando alla consegna della struttura tra il 2031 e l'inizio del 2032 in tempo utile per ospitare le gare di Euro 2032, fase a cui seguirà la parziale demolizione e rifunzionalizzazione dello storico San Siro.
Il progetto non riguarda solo lo stadio principale da 71.500 posti, ma prevede una serie di interventi complessi e scaglionati nel tempo. Il costo totale è stimato in 2,3 miliardi di euro.
Le spese iniziali: nel novembre 2025 era stato effettuato il primo grande esborso con l'acquisto dell'attuale Meazza e delle aree circostanti per 175 milioni di euro (al netto delle detrazioni). A questa cifra si aggiungono le spese di progettazione, stimate in circa 99 milioni di euro.
Il cantiere principale: la vera accelerazione è prevista per l'estate del 2027, data in cui partirà la costruzione del nuovo stadio, stimata in 708 milioni di euro, con l'obiettivo di inaugurarlo nell'estate del 2031 ma comunque non oltre inizio 2032.
Le opere connesse: tra i vari passaggi figurano la ricostruzione del tunnel Patroclo (quasi 60 milioni), la gestione e messa in sicurezza del cantiere con il vecchio stadio ancora accanto (15 milioni) e i collaudi finali dell'impianto nuovo (6 milioni).
Demolizione e riqualificazione: una volta inaugurato il nuovo stadio, dal 2031 partiranno le operazioni di abbattimento del vecchio Meazza — un'opera da 115 milioni di euro che richiederà circa due anni e produrrà migliaia di viaggi in camion per smaltire 126 mila metri cubi di macerie, lasciando in piedi solo una parte dei settori blu e arancio. Infine, la riqualificazione dell'area residua e la creazione del comparto commerciale richiederanno altri 371 milioni di euro, puntando al completamento totale dell'area entro il 2036.
Trattandosi del più grande investimento nella storia dei due club, l'operazione sarà gestita tramite una formula di project financing. Inter e Milan copriranno le spese attraverso una combinazione di capitale proprio (equity) e debito bancario, ricorrendo a prestiti a lungo termine o bond rimborsati direttamente dai ricavi generati dal nuovo stadio.
Per sostenere le prime fasi e l'acquisto dei terreni, la società veicolo Stadio San Siro Spa ha già acceso un finanziamento da 354 milioni di euro con un pool di istituti di credito internazionali e nazionali di primo piano, tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, MUFG Bank, Banco Bpm e Bper Banca. Un chiaro segnale che i lavori fanno sul serio e le risorse sono già in movimento.
© italyphotopress
© italyphotopress