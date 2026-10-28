Bologna, Palladino: "Io sottovalutato? Penso a lavorare, qui posto giusto per un progetto"

Palladino si sente sottovalutato come allenatore? Risponde direttamente il tecnico rossoblù: "Penso solo a lavorare. Nei due anni di Monza sono stato con due grandi come Galliani e Berlusconi, a Firenze è stata una grande annata e poi l'anno scorso ho preso un'Atalanta in difficoltà riportandola nelle coppe. Sartori, Di Vaio e Fenucci mi hanno voluto e mi hanno presentato un progetto, avevo bisogno di questo. Però pensiamo a sabato: se toppiamo quella gara è come se non avessimo fatto nulla. C'è un grande lavoro da fare se vogliamo dare fastidio alle altre".