Bologna, Palladino: "Io sottovalutato? Penso a lavorare, qui posto giusto per un progetto"

Raffaele Palladino si gode il quinto risultato utile di fila contro il Milan in Serie A dopo la vittoria col suo Bologna a San Siro: "È una grande soddisfazione, per i ragazzi e non per me. Hanno difeso e attaccato, sono andati a prenderli alti e poi hanno difeso in blocco basso. La differenza la fanno anche i cambi, oggi è stato così. Hanno capito che c'era da soffrire, ma allo stesso tempo attaccare. Mbangula? Con me non aveva ancora trovato spazio", le parole a Dazn.
Palladino si sente sottovalutato come allenatore? Risponde direttamente il tecnico rossoblù: "Penso solo a lavorare. Nei due anni di Monza sono stato con due grandi come Galliani e Berlusconi, a Firenze è stata una grande annata e poi l'anno scorso ho preso un'Atalanta in difficoltà riportandola nelle coppe. Sartori, Di Vaio e Fenucci mi hanno voluto e mi hanno presentato un progetto, avevo bisogno di questo. Però pensiamo a sabato: se toppiamo quella gara è come se non avessimo fatto nulla. C'è un grande lavoro da fare se vogliamo dare fastidio alle altre".