Gonçalo Ramos: "Sono al Milan grazie ad Amorim, finalmente gioco nel mio ruolo. In futuro... "

"Ruben Amorim mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Adesso gioco veramente nel mio ruolo". Intervistato da Canal 11, in patria, Gonçalo Ramos si confessa e racconta qualche retroscena: "Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma non era facile e anche il club si è opposto - ha raccontato l'attaccante esploso nel Benfica -. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L'ho ringraziato per la fiducia".