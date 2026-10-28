PARLA IL BOMBER

Gonçalo Ramos: "Sono al Milan grazie ad Amorim, finalmente gioco nel mio ruolo. In futuro... "

L'attaccante portoghese: "Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma il club si è opposto"

28 Ott 2026 - 15:15
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"Ruben Amorim mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Adesso gioco veramente nel mio ruolo". Intervistato da Canal 11, in patria, Gonçalo Ramos si confessa e racconta qualche retroscena: "Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma non era facile e anche il club si è opposto - ha raccontato l'attaccante esploso nel Benfica -. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L'ho ringraziato per la fiducia".

Finora la scelta di approdare in rossonero è stata vincente: "Prima di trasferirmi ho chiesto a chi era stato a Milanello e ho avuto buoni riscontri. Mi piace essere qui e mi sto godendo tutto. Al Psg non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo. Modric? Andiamo molto d’accordo e nello spogliatoio abbiamo i posti vicini. Lo vedo molto silenzioso ma quando c'è da scherzare partecipa attivamente".

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Nei piani di Gonçalo Ramos c'è l'idea di tornare in futuro al Benfica, il club che lo ha cresciuto: "Guardo sempre le sue partite - ha proseguito il bomber. Certo, promettere è difficile, ma spero di tornare un giorno. In Portogallo potrei giocare solo per il Benfica, ho trascorso tutta la vità. Sarebbe come un tradimento giocare per altri club, non potrei mai farlo". 

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