Gonçalo Ramos: "Sono al Milan grazie ad Amorim, finalmente gioco nel mio ruolo. In futuro... "

"Ruben Amorim mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Adesso gioco veramente nel mio ruolo". Intervistato da Canal 11, in patria, Gonçalo Ramos si confessa e racconta qualche retroscena: "Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma non era facile e anche il club si è opposto - ha raccontato l'attaccante esploso nel Benfica -. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L'ho ringraziato per la fiducia".
Finora la scelta di approdare in rossonero è stata vincente: "Prima di trasferirmi ho chiesto a chi era stato a Milanello e ho avuto buoni riscontri. Mi piace essere qui e mi sto godendo tutto. Al Psg non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo. Modric? Andiamo molto d’accordo e nello spogliatoio abbiamo i posti vicini. Lo vedo molto silenzioso ma quando c'è da scherzare partecipa attivamente".
Nei piani di Gonçalo Ramos c'è l'idea di tornare in futuro al Benfica, il club che lo ha cresciuto: "Guardo sempre le sue partite - ha proseguito il bomber. Certo, promettere è difficile, ma spero di tornare un giorno. In Portogallo potrei giocare solo per il Benfica, ho trascorso tutta la vità. Sarebbe come un tradimento giocare per altri club, non potrei mai farlo".