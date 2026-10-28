Bologna, Mbangula: "Serata più bella della mia vita"

"Sono contentissimo, è la serata più bella della mia vita. Ho segnato la mia prima tripletta e spero non sia l'ultima. È una vittoria bellissima e poi sul campo di San Siro ha un valore aggiunto perché è uno stadio in cui è difficilissimo giocare". Lo ha detto Samuel Mbangula, protagonista assoluto con una tripletta nel successo del Bologna in casa del Milan. "Palladino ci dà fiducia, con lui sappiamo che tutti possono giocare, la nostra forza è il gruppo e oggi si è visto: non abbiamo mai mollato - ha proseguito - La vittoria in casa arriverà, dobbiamo continuare a lavorare e fare il massimo come stiamo facendo".