Storico Mbangula, solo Batistuta segnò 3 gol al Milan a San Siro: "La serata più bella della mia vita"

I dati Opta sottolineano l'importanza della prestazione di Samuel Mbangula in Milan-Bologna. Era addirittura dal 26 settembre 1998 che un calciatore non segnava una tripletta contro il Milan a San Siro in Serie A. L'unico a riuscirci, prima del Belga ex Juventus, era stato Gabriel Batistuta nella vittoria per 3-1 della Viola ormai 29 anni fa.
A fine gara, la gioia incontenibile dello stesso Mbangula: "Sono contentissimo, è la serata più bella della mia vita. Ho segnato la mia prima tripletta e spero non sia l'ultima. È una vittoria bellissima e poi sul campo di San Siro ha un valore aggiunto perché è uno stadio in cui è difficilissimo giocare".
Poi la riflessione sl tecnico e sulla squadra: "Palladino ci dà fiducia, con lui sappiamo che tutti possono giocare, la nostra forza è il gruppo e oggi si è visto: non abbiamo mai mollato. La vittoria in casa arriverà, dobbiamo continuare a lavorare e fare il massimo come stiamo facendo".