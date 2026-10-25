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Amorim: "Fiero dei miei ragazzi. Bartesaghi? Meglio in attacco che in difesa"

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la vittoria di Udine

25 Ott 2026 - 23:07
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Ruben Amorim è visibilmente soddisfatto dopo la vittoria di Udine che porta il Milan a meno quattro dalla vetta: "Sono contento e fiero dei ragazzi. Dovevamo essere competitivi dal primo tempo e l'abbiamo dimostrato. Giovani? Vedendo il calendario, tutti devono essere pronti per la prossima partita. Questo è il mio lavoro. Se guardate in Europa c'è un infortunio a partita per quanto si gioca. Devo garantire un lavoro per il futuro del Milan. Bartesaghi ha fatto bene oggi, fa meglio offensivamente che in difesa. Deve migliorare il lato difensivo, ma ha molta velocità e crossa bene, lo vedo negli allenamenti. Sono contento della squadra, a volte non abbiamo tempo di correggere gli errori della partita precedenti. Pallone d'oro? Non mi interessa se non è un calciatore del Milan".

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