A CASA MILAN

"Clamoroso e vergognoso": Pellegatti denuncia un altro oltraggio al murales di Baresi VIDEO

Il giornalista: "Ero venuto a casa Milan e... Vergogna!"

26 Ott 2026 - 15:40
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"Clamoroso e vergognoso: hanno deturpato, hanno sfregiato ancora l'immagine del nostro capitano Franco Baresi". Ad annunciarlo sul suo profilo Instagram Carlo Pellegatti, che ha postato il video del murales ancora una volta rovinato dai vandali. "Ero venuto qua davanti alla sede del Milan. Tutta la Coppa è stata imbrattata di nero, così come la fascia di capitano e il logo. Vergogna!". Soltanto qualche settimana fa Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, aveva riconsegnato la nuova opera dedicata a Baresi a Casa Milan dopo che il primo murales era stato vandalizzato. "Purtroppo non ci sarà mai fine al peggio, ma per fortuna nemmeno io mollerò e tornerò a rimediare, nel rispetto di Franco Baresi", ha scritto lo stesso Luca Rosada nei commenti al post di Pellegatti.

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