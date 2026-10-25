Serie A, Udinese-Milan 0-2: Pulisic e Hutchinson tengono i rossoneri in zona Champions

© Getty Images
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Il Milan di Amorim, privo di Gila, Rabiot e Diego Moreira, riscatta subito la sconfitta in europa League di Bournemouth, rimane imbattuta in A e aggancia la Roma a quota 18 punti, restando in zona Champions. I rossoneri partono subito forte e indirizzano il match: Modric sorprende la difesa dell’Udinese con un cross per Pulisic, che si inserisce e a tu per tu con Okoye fa 1-0. A trascinare il Milan, oltre allo statunitense, è anche Davide Bartesaghi, che ha sui piedi la palla del 2-0, ma colpisce male. I bianconeri crescono col passare dei minuti, ma calciano solo da fuori area, senza mai impensierire Maignan.
Nella ripresa il copione è molto simile: l’Udinese prova ad alzare i ritmi, ma il Milan riesce a farsi vedere con continuità ogni volta che aumenta la qualità e la velocità del giro palla. Al 65’ arriva anche il raddoppio rossonero: Jashari calcia, Okoye respinge corto e Hutchinson è il più bravo di tutti ad arrivare per primo e mettere in porta. Poco dopo i rossoneri sfiorano anche il 3-0, ma il portiere dell’Udinese si riscatta e nega a Gonçalo Ramos il terzo gol in campionato. Finisce così 2-0 al Bluenergy Stadium: il Milan sale a 18 punti e raggiunge la Roma nonostante i tanti infortuni. Notte fonda per la squadra di Runjaic, che perde la sesta partite consecutiva e resta ai limiti della zona retrocessione.
IL TABELLINO
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwah; Vojvoda (17’ s.t. Zaniolo), Karlstrom (37’ s.t. Lovric), Piotrowski (1’ s.t. Miller), Kamara (17’ s.t. Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis (37’ s.t. Vinciati). Allenatore: Kosta Runjaic.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori (28’ s.t. Musah), De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson (28’ s.t. Loftus-Cheek – 45’ s.t. Comotto), Modric, Jashari, Bartesaghi (40’ s.t. Cisse); Pulisic; Gonçalo Ramos (45’ s.t. Camarda). Allenatore: Ruben Amorim.
ARBITRO: Marcenaro
MARCATORI: 6’ Pulisic (M), 65’ Hutchinson (M)
AMMONITI: Gonçalo Ramos (M), Karlstrom (U), Modric (M)
LE STATISTICHE DI UDINESE-MILAN
Il Milan (5V, 3N) è rimasto imbattuto nelle prime otto gare stagionali di Serie A per la terza volta nelle ultime 20 stagioni nella competizione, dopo il 2020/21 e il 2021/22.
Luka Modric è il giocatore che ha fornito più assist dopo aver compiuto i 40 anni da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05): quattro (a quota tre Zlatan Ibrahimovic).
L'Udinese ha perso sei dello prime otto gare di un campionato di Serie A (1V, 1N, 6P nel torneo in corso) per la quarta volta nella sua storia dopo il 1960/61 (sei), il 1961/62 (sette) e il 2017/18 (sei).
L'Udinese ha perso almeno sei partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina).
Christian Pulisic ha contribuito a quattro gol nelle ultime sette partite di Serie A (2G+2A), tante partecipazioni quante nelle 20 gare precedenti nella massima serie (3G+1A).
L’Udinese è una delle due squadre contro cui Christian Pulisic ha partecipato a più gol in Serie A: sei (al pari del Lecce), tre reti e tre assist contro i bianconeri.
Omari Hutchinson ha realizzato il suo primo gol in Serie A ed è tornato a segnare in campionato per la prima volta dal 27 dicembre 2025 (in Premier League vs Manchester City).
L’Udinese (18 nel torneo in corso) ha subito più di 17 gol dopo le prime otto gare di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia (21 nel 1961/62 e 20 nel 1960/61).
Ruben Amorim è il terzo allenatore a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime otto panchine con il Milan in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (otto anche lui) e Luis Carniglia nel 1963 (imbattuto nelle prime 13).
Il Milan ha vinto quattro trasferte d fila in Serie A contro l'Udinese per la seconda volta nella sua storia (quattro successi anche tra il 1999 e il 2001).