Serie A, Udinese-Milan 0-2: Pulisic e Hutchinson tengono i rossoneri in zona Champions

LE STATISTICHE DI UDINESE-MILAN

Il Milan (5V, 3N) è rimasto imbattuto nelle prime otto gare stagionali di Serie A per la terza volta nelle ultime 20 stagioni nella competizione, dopo il 2020/21 e il 2021/22.

Luka Modric è il giocatore che ha fornito più assist dopo aver compiuto i 40 anni da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05): quattro (a quota tre Zlatan Ibrahimovic).

L'Udinese ha perso sei dello prime otto gare di un campionato di Serie A (1V, 1N, 6P nel torneo in corso) per la quarta volta nella sua storia dopo il 1960/61 (sei), il 1961/62 (sette) e il 2017/18 (sei).

L'Udinese ha perso almeno sei partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina).

Christian Pulisic ha contribuito a quattro gol nelle ultime sette partite di Serie A (2G+2A), tante partecipazioni quante nelle 20 gare precedenti nella massima serie (3G+1A).

L’Udinese è una delle due squadre contro cui Christian Pulisic ha partecipato a più gol in Serie A: sei (al pari del Lecce), tre reti e tre assist contro i bianconeri.

Omari Hutchinson ha realizzato il suo primo gol in Serie A ed è tornato a segnare in campionato per la prima volta dal 27 dicembre 2025 (in Premier League vs Manchester City).

L’Udinese (18 nel torneo in corso) ha subito più di 17 gol dopo le prime otto gare di un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia (21 nel 1961/62 e 20 nel 1960/61).

Ruben Amorim è il terzo allenatore a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime otto panchine con il Milan in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (otto anche lui) e Luis Carniglia nel 1963 (imbattuto nelle prime 13).

Il Milan ha vinto quattro trasferte d fila in Serie A contro l'Udinese per la seconda volta nella sua storia (quattro successi anche tra il 1999 e il 2001).