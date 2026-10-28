Inter, Thuram ancora MVP: "Se non sono soddisfatto? L'abbiamo sbloccata ed è andata bene"

"Se non sono soddisfatto? È stata una partita difficile, loro giocano per la loro salvezza e fanno la loro partita, alla fine l'abbiamo sbloccata ed è andata bene". Pochi sorrisi dopo Venezia-Inter per Marcus Thuram, eletto ancora una volta MVP della gara. "Non ci sono titolarissimi o giocatori in panchina - ha detto a Dazn - Qui ci sono 24 giocatori e tutti possono difendere la maglia dell'Inter. Oggi il mister ha fatto delle scelte, sabato ne farà altre, ma non ci sono big e non big. Siamo tutti giocatori uguali".