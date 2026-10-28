Venezia, Nicola: "Orgoglioso della squadra, spirito giusto per salvarsi"

"Sono estremamente orgoglioso della squadra vista stasera. Tutti si impegnano allo spasimo, abbiamo fatto bene entrambe le fasi, ma in Serie A fare gol al momento giusto può spostare gli equilibri emotivi, anche contro l'Inter". Lo ha affermato Davide Nicola, in conferenza stampa, dopo la sconfitta casalinga del Venezia coi nerazzurri. "Se questo è lo spirito sono molto fiducioso per il futuro - ha aggiunto -: per questo livello serve un grande controllo mentale e noi dobbiamo raggiungerlo. Domenica avremo un altro grande avversario e ci prepariamo fin da subito ad affrontarlo, migliorando ulteriormente le due fasi di gioco, perché in questa categoria non puoi solo difenderti. Peccato per le occasioni mancate, ma resto ottimista".