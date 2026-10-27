Milan, Amorim cambia poco col Bologna: Ramos verso la conferma, Musah favorito su Modric

Pochi dubbi, quindi, soprattutto in difesa, dove davanti a Maignan sono pronti Tomori, Pavlovic, De Winter ed Estupinan. La novità Diawara dovrebbe invece partire dalla panchina, dopo l'ottima prova contro l'Udinese. A centrocampo, la coppia di centrali dovrebbe essere quella formata da Musah e Jashari, con Modric più indietro nel ballottaggio, pronto a restare a riposo e nel caso a subentrare nella ripresa. Sulle corsie esterne, Hutchinson e Bartesaghi puntano a una nuova maglia da titolare dopo quanto fatto vedere al Bluenergy Stadium.