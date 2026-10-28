Serie A, Milan-Bologna 2-4: la tripletta di Mbangula cancella i due gol di Cisse

I rossoblù continuano però a crescere e tra il 60’ e il 62’ ribaltano tutto: prima l’autogol di Bartesaghi e poi la doppietta di Mbangula (la sua prima tra i professionisti) riportano avanti gli emiliani, che sfiorano pure il poker al 75’ con Cambiaghi. Dalla parte opposta è invece Camarda a divorarsi il pari di testa, sciupando un pallone perfetto offertogli da Cisse. A chiudere ogni discorso è allora ancora Mbangula: dopo un pallone perso malamente da Camarda, il belga sigilla la serata con la tripletta personale e il 4-2 finale, vista la parata di Skorupski su Pulisic nel recupero. Il Milan resta così a 18 punti e scivola a -7 da Lazio e Roma. A quota 11 punti salgono invece i rossoblù.