Serie A, Milan-Bologna 2-4: la tripletta di Mbangula cancella i due gol di Cisse

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È il Bologna a vincere 4-2 una folle partita contro il Milan nel turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A. I rossoblù si impongono in rimonta grazie alla tripletta di un super Mbangula e all’autogol di Bartesaghi, rendendo inutile la doppietta di Cisse a San Siro, dove la squadra di Palladino si presenta in campo con grande intraprendenza in avvio di gara: Pobega è infatti il primo a testare l’attenzione di Maignan, mentre Odgaard non riesce ad arrivare su un cross basso dalla destra che gli avrebbe permesso di insaccare in rete il vantaggio ospite al già 5’.
A portare avanti i rossoblù ci pensa allora Mbangula tre minuti più tardi: sul traversone di Zortea, la difesa milanista si fa trovare impreparata un’altra volta, venendo bucata dall’ex Juventus. La risposta del Diavolo non si fa però attendere: Hutchinson pressa Theate e lo costringe all’errore, con Cisse a beneficiarne: l’attaccante azzurro riceve infatti palla tutto solo davanti a Skorupski e sigla con freddezza il suo primo gol al Meazza al 14’.
Il classe 2006 ci prende gusto e al 27’ concede il bis, portando avanti il Milan: Tomori dà rinforzo a un’altra ottima iniziativa di Hutchinson e l’ex Catanzaro finalizza l’azione sul secondo palo. Con l’infermeria già piena, Amorim finisce tuttavia col perdere nel finale del primo tempo proprio Tomori (da valutare le sue condizioni), sostituito da Modric all’intervallo. Il grande protagonista dell’avvio di ripresa è però Bernardeschi, che prova a prendere per mano i compagni: l’ex Toronto FC scodella in area di rigore un paio di palloni interessantissimi, ma Odgaard non riesce ad approfittarne.
I rossoblù continuano però a crescere e tra il 60’ e il 62’ ribaltano tutto: prima l’autogol di Bartesaghi e poi la doppietta di Mbangula (la sua prima tra i professionisti) riportano avanti gli emiliani, che sfiorano pure il poker al 75’ con Cambiaghi. Dalla parte opposta è invece Camarda a divorarsi il pari di testa, sciupando un pallone perfetto offertogli da Cisse. A chiudere ogni discorso è allora ancora Mbangula: dopo un pallone perso malamente da Camarda, il belga sigilla la serata con la tripletta personale e il 4-2 finale, vista la parata di Skorupski su Pulisic nel recupero. Il Milan resta così a 18 punti e scivola a -7 da Lazio e Roma. A quota 11 punti salgono invece i rossoblù.
IL TABELLINO
Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori (46’ Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (59’ Diawara); Musah, Jashari; Hutchinson (59’ Pulisic), Cisse, Bartesaghi (63’ Camarda); Ramos (87’ Comotto). A disp.: Bouyer, Torriani, M. Cisse, Perera, F. Terracciano, Vladimirov, Vos, Menon, Ossola. All.: Amorim
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian (59’ Vitik), Casale (79’ Helland), Theate (70’ Heggem); Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane (59’ Miranda); Bernardeschi (59’ Cambiaghi), Odgaard, Mbangula. A disp.: Happonen, Pessina, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro, Dovbyk, Lo Monaco. All. Palladino
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 8’, 62’ e 86’ Mbangula (B), 14’ e 27’ Cisse (M), 60’ autogol Bartesaghi (M)
Ammoniti: Pobega (B), Heggem (B)
GLI OPTA FACTS
- Samuel Mbangula è solo il secondo giocatore a segnare una tripletta in trasferta contro il Milan nella storia della Serie A, il primo dopo Gabriel Batistuta (il 26 settembre 1998 con la maglia della Fiorentina).
- Il Bologna ha segnato quattro gol in trasferta contro il Milan in Serie A per la prima volta nella sua storia.
- Raffaele Palladino è diventato solo il terzo allenatore a vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A alla guida del Bologna, dopo József Violak (tra settembre e ottobre 1946) e Gyorgy Sarosi (tra novembre e dicembre 1957).
- Il Bologna ha vinto solo per la seconda volta nelle ultime 22 partite di Serie A (4N, 16P) contro il Milan, dopo il 2-1 del 27 febbraio 2025.
Il Bologna ha vinto una trasferta di Serie A contro il Milan solo per la quarta volta negli ultimi 60 anni, dopo il gennaio 2005 (1-0), agosto 2008 (2-1) e gennaio 2016 (1-0).
- Il Bologna ha vinto un match di Serie A dopo essersi trovata in svantaggio di una rete per la prima volta dal 15 gennaio 2026 (3-2 in trasferta v Hellas Verona).
- Il Milan ha perso la quinta gara casalinga di Serie A nel corso del 2026, superando quota quattro ko nel torneo in un singolo anno solare solo per la quinta volta negli ultimi 50 anni, dopo il 1997 (cinque), il 2012 (sei), il 2017 (sette) e il 2021 (sette).
- Nell’anno solare 2026, solo il Como (11) ha vinto più trasferte del Bologna in Serie A (10, al pari dell’Inter).
- Alphadjo Cisse (20 anni e 6 giorni) è diventato il terzo giocatore più giovane a segnare più di due gol (quattro) con la maglia del Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Alexander Pato (18 anni e 147 giorni il 27 gennaio 2008) e Stephan El Shaarawy (19 anni e 332 giorni il 23 settembre 2012).
- Alphadjo Cisse (20 anni e 6 giorni) è il terzo giocatore più giovane del Milan a segnare un gol sia di destro che di sinistro nello stesso match di Serie A negli ultimi 20 anni, dopo Alexandre Pato (19 anni e 131 giorni nel gennaio 2009 v Roma) e Stephan El Shaarawy (19 anni e 335 giorni nel settembre 2012 v Cagliari).
- Prima di Alphadjo Cisse, l'ultimo giocatore del Milan che aveva segnato una doppietta nei primi 30 minuti di un gioco in un match di Serie A era stato Olivier Giroud il 20 maggio 2023 contro la Sampdoria.
- Alphadjo Cisse è solo il terzo giocatore di Serie A a realizzare almeno una marcatura multipla sia in Serie A che in una competizione UEFA in questa stagione, insieme a Donyell Malen e Lautaro Martinez.
- Il Milan (due contro Atalanta e Bologna) ha segnato più di un gol per due primi tempi casalinghi consecutivi di Serie A per la prima volta dal settembre 2024 (quattro contro il Venezia, tre contro il Lecce in quel caso).
- Il Milan ha subito un autogol in Serie A solo per la seconda volta nel 2026, la prima dall'11 aprile, anche in quel caso Davide Bartesaghi contro l'Udinese; il classe 2005 è solo il secondo giocatore del Milan a realizzare più di una autorete in campionato in un singolo anno solare negli ultimi 30 anni, dopo Malick Thiaw (due nel 2024 e due nel 2025).
- Il Milan ha subito quattro gol in un match casalingo di Serie A per la prima volta dal 29 gennaio 2023 (2-5 v Sassuolo).
- Con l’assist per Samuel Mbangula, Nadir Zortea ha preso parte ad un gol in Serie A solo per la seconda volta nel 2026, la prima dall’8 marzo scorso (passaggio vincente contro l’Hellas Verona).
- Nadir Zortea ha tagliato il traguardo delle 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Bologna (39 in Serie A, 10 in Europa League e 1 in Coppa Italia).