Milan-Bologna, le pagelle: doppietta inutile per Cisse. Ramos adesso è un caso

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Le prime reti a San Siro del classe 2006 non portano punti. Per l'attaccante portoghese un'altra prova negativa. Camarda, mezz'ora in campo, non segna e perde palla nell'azione che porta al 2-4di Matteo Dotto
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MILAN
MAIGNAN 5 - Quattro gol sulle spalle sono tanti anche se non ci sono clamorose colpe specifiche. In più, gioca maluccio con i piedi.
TOMORI 7 - Attenzione in copertura difensiva e spinta sempre propositiva in avanti. Da un suo spunto - dopo una bella iniziativa di Hutchinson - nasce l'assist per il raddoppio di Cissè. Si deve arrendere a fine primo tempo a un problema muscolare (dal 46' MODRIC 5 - Subito un grande intervento, poi però accusa anche lui il blackout. E perde palla nell'azione che porta il Bologna definitivamente avanti).
DE WINTER 4 - D'accordo che si marca a zona, ma se Pavlovic era sulle tracce di Odgaard a lui tocca monitorare il raggio di azione di Mbangula. Che fa tripletta.
PAVLOVIC 5.5 - Prestazione gagliarda in marcatura su Odgaard cui non concede nulla nel primo tempo. Nella ripresa crolla insieme agli altri compagni di reparto.
ESTUPINAN 6 - Prestazione pulita, senza picchi in positivo o in negativo (dal 58' DIAWARA 5.5 - Entra nel momento peggiore, quando il Bologna spinge e sfonda).
MUSAH 4.5 - Errore da matita blu in avvio quando si fa rubare palla da Zortea nell'azione che porta al primo momentaneo vantaggio rossoblù. Poi si riprende e nella ripresa gioca dignitosamente da terzino destro al posto di Tomori).
JASHARI 6 - Nel primo tempo il gioco passa dai suoi piedi. Pulisce tanti palloni, scherma il gioco e insomma non sfigura anche se riceve un tunnel da Darmian.
HUTCHINSON 7 - A tratti irritante quando perde palloni semplici, ma ha sempre il guizzo dentro: da un suo pressing su Theate nasce il pareggio di Cissè, da una sua bella azione proseguita poi da Tomori arriva il raddoppio rossonero (dal 58' PULISIC 6 - Ci mette l'impegno e l'esperienza, va vicino a un gol di testa su cross di Musah quando ormai però i giochi erano fatti).
CISSE 7 - Freddo in zona gol, festeggia le sue prime reti a San Siro con la frustrazione di una doppietta che coincide con una pesante sconfitta. Cala nella ripresa dove perde palloni su palloni, ma serve comunque una bella palla sulla testa di Camarda per il possibile 3-3.
BARTESAGHI 5.5 - Sfortunato in occasione dell'autogol del 2-2, non ripete da esterno alto di sinistra la bella prova di Udine (dal 62' CAMARDA 5 - Ha sulla testa il gol del possibile 3-3 ma sul bel cross di Cissè gira troppo la conclusione. Poi perde il velenosissimo pallone che porta al 2-4 e chiude ogni discorso).
RAMOS 4 - Mai pericoloso, perde una quantità infinita di palloni, protesta a ogni fallo o presunto tale. Insomma, non è (ancora) quel centravanti che serve alla causa e che è costato intorno ai 75 milioni (dall'87' COMOTTO SV).
Allenatore AMORIM 5 - Media della squadra, tra il 7 del primo tempo e il 3 della ripresa. Un'imbarcata pericolosa a pochi giorni dal derby nonostante l'attenuante delle tante assenze
BOLOGNA
SKORUPSKI 6; DARMIAN 5 (dal 59' VITIK 6), CASALE 6 (dal 78' HELLAND SV), THEATE 4 (dal 70' HEGGEM SV); ZORTEA 6.5, POBEGA 6.5, FERGUSON 6, ALHASSANE 5 (dal 59' MIRANDA 7); BERNARDESCHI 6.5 (dal 59' CAMBIAGHI 6), ODGAARD 5.5, MBANGULA 8. Allenatore PALLADINO 6.5