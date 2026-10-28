Milan-Bologna, le pagelle: doppietta inutile per Cisse. Ramos adesso è un caso

HUTCHINSON 7 - A tratti irritante quando perde palloni semplici, ma ha sempre il guizzo dentro: da un suo pressing su Theate nasce il pareggio di Cissè, da una sua bella azione proseguita poi da Tomori arriva il raddoppio rossonero (dal 58' PULISIC 6 - Ci mette l'impegno e l'esperienza, va vicino a un gol di testa su cross di Musah quando ormai però i giochi erano fatti).