LE PAGELLE DI MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, le pagelle: doppietta inutile per Cisse. Ramos adesso è un caso

Le prime reti a San Siro del classe 2006 non portano punti. Per l'attaccante portoghese un'altra prova negativa. Camarda, mezz'ora in campo, non segna e perde palla nell'azione che porta al 2-4

di Matteo Dotto
28 Ott 2026 - 21:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MILAN

MAIGNAN 5 - Quattro gol sulle spalle sono tanti anche se non ci sono clamorose colpe specifiche. In più, gioca maluccio con i piedi.

TOMORI 7 - Attenzione in copertura difensiva e spinta sempre propositiva in avanti. Da un suo spunto - dopo una bella iniziativa di Hutchinson - nasce l'assist per il raddoppio di Cissè. Si deve arrendere a fine primo tempo a un problema muscolare (dal 46' MODRIC 5 - Subito un grande intervento, poi però accusa anche lui il blackout. E perde palla nell'azione che porta il Bologna definitivamente avanti).

DE WINTER 4 - D'accordo che si marca a zona, ma se Pavlovic era sulle tracce di Odgaard a lui tocca monitorare il raggio di azione di Mbangula. Che fa tripletta.

PAVLOVIC 5.5 - Prestazione gagliarda in marcatura su Odgaard cui non concede nulla nel primo tempo. Nella ripresa crolla insieme agli altri compagni di reparto.

ESTUPINAN 6 - Prestazione pulita, senza picchi in positivo o in negativo (dal 58' DIAWARA 5.5 - Entra nel momento peggiore, quando il Bologna spinge e sfonda).

MUSAH 4.5 - Errore da matita blu in avvio quando si fa rubare palla da Zortea nell'azione che porta al primo momentaneo vantaggio rossoblù. Poi si riprende e nella ripresa gioca dignitosamente da terzino destro al posto di Tomori).

JASHARI 6 - Nel primo tempo il gioco passa dai suoi piedi. Pulisce tanti palloni, scherma il gioco e insomma non sfigura anche se riceve un tunnel da Darmian.

HUTCHINSON 7 - A tratti irritante quando perde palloni semplici, ma ha sempre il guizzo dentro: da un suo pressing su Theate nasce il pareggio di Cissè, da una sua bella azione proseguita poi da Tomori arriva il raddoppio rossonero (dal 58' PULISIC 6 - Ci mette l'impegno e l'esperienza, va vicino a un gol di testa su cross di Musah quando ormai però i giochi erano fatti). 

CISSE 7 - Freddo in zona gol, festeggia le sue prime reti a San Siro con la frustrazione di una doppietta che coincide con una pesante sconfitta. Cala nella ripresa dove perde palloni su palloni, ma serve comunque una bella palla sulla testa di Camarda per il possibile 3-3. 

BARTESAGHI 5.5 - Sfortunato in occasione dell'autogol del 2-2, non ripete da esterno alto di sinistra la bella prova di Udine (dal 62' CAMARDA 5 - Ha sulla testa il gol del possibile 3-3 ma sul bel cross di Cissè gira troppo la conclusione. Poi perde il velenosissimo pallone che porta al 2-4 e chiude ogni discorso).

RAMOS 4 - Mai pericoloso, perde una quantità infinita di palloni, protesta a ogni fallo o presunto tale. Insomma, non è (ancora) quel centravanti che serve alla causa e che è costato intorno ai 75 milioni (dall'87' COMOTTO SV).

Allenatore AMORIM 5 - Media della squadra, tra il 7 del primo tempo e il 3 della ripresa. Un'imbarcata pericolosa a pochi giorni dal derby nonostante l'attenuante delle tante assenze

BOLOGNA

SKORUPSKI 6; DARMIAN 5 (dal 59' VITIK 6), CASALE 6 (dal 78' HELLAND SV), THEATE 4 (dal 70' HEGGEM SV); ZORTEA 6.5, POBEGA 6.5, FERGUSON 6, ALHASSANE 5 (dal 59' MIRANDA 7); BERNARDESCHI 6.5 (dal 59' CAMBIAGHI 6), ODGAARD 5.5, MBANGULA 8. Allenatore PALLADINO 6.5

Leggi anche

Mbangula da sogno, che poker per il Bologna: al Milan non basta Cisse, rossoneri rimontati

milan-bologna
milan
bologna
goncalo ramos

Ultimi video

02:12
Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

03:18
Casale: "Che festa con Mbangula! Ve la racconto..."

Casale: "Che festa con Mbangula! Ve la racconto..."

00:25
21 MCH CARDINALE ESCE DA SAN SIRO POST BOLOGNA 28/10 MCH

Cardinale esce da San Siro a testa bassa dopo il ko con il Bologna

01:45
Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

Bufera Mbappé: in Cina bruciano le sue maglie

00:17
DICH PRIMO MINISTRO INGLESE SU HARRY KANE DICH

Kane Pallone d'Oro, si congratula perfino il primo ministro inglese

01:28
Cina, caso Mbappè: ecco cosa è successo

Cina, caso Mbappè: ecco cosa è successo

02:13
Noa Lang e gli altri: quando il calcio canta

Noa Lang e gli altri: quando il calcio canta

01:49
Silenzio! Parla Allegri: conferenza al pepe

Silenzio! Parla Allegri: conferenza al pepe

01:58
Spalletti: "I calciatori non dettano i moduli"

Spalletti: "I calciatori non dettano i moduli"

01:48
Il Milan è un cantiere, i numeri di Amorim

Il Milan è un cantiere, i numeri di Amorim

01:45
Inter, Esposito: fuori i muscoli

Inter, Esposito: fuori i muscoli

01:13
Social da pazzi

Social da pazzi

09:51
Darmian esclusivo: "Felice a Bologna. Con l'Inter..."

Darmian esclusivo: "Felice a Bologna. Con l'Inter..."

01:29
CR7 c'è: in nazionale, oltre le polemiche

CR7 c'è: in nazionale, oltre le polemiche

01:01
Spalletti verso il Genoa

Spalletti verso il Genoa

02:12
Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

I più visti di Milan

Nuovo San Siro

Inter e Milan pronte a svelare il nuovo San Siro: come sarà, quando sarà pronto e quanto costerà

"Clamoroso e vergognoso": Pellegatti denuncia un altro oltraggio al murales di Baresi VIDEO

Amorim sorprende ancora: Pulisic e Modric riposano, in tre dietro G. Ramos

Goncalo Ramos (Milan), stipendio lordo all'anno: 13 milioni di euro

Goncalo Ramos: "Sono al Milan grazie ad Amorim, finalmente gioco nel mio ruolo. In futuro... "

Pulisic e Hutchinson stendono l'Udinese e tengono il Milan in zona Champions

Amorim: "Fiero dei miei ragazzi. Bartesaghi? Meglio in attacco che in difesa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:04
Inter, Thuram ancora MVP: "Se non sono soddisfatto? L'abbiamo sbloccata ed è andata bene"
22:00
Bologna, Mbangula: "Serata più bella della mia vita"
22:11
Storico Mbangula, solo Batistuta segnò 3 gol al Milan a San Siro: "La serata più bella della mia vita"
21:35
Bologna, Palladino: "Io sottovalutato? Penso a lavorare, qui posto giusto per un progetto"
21:32
Venezia, Nicola: "Orgoglioso della squadra, spirito giusto per salvarsi"