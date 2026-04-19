Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro"

Il Milan è tornato alla vittoria a Verona avvicinandosi di molto alla Champions. E nel post-partita Allegri, soddisfatto nonostante la brutta prestazione del Bentegodi, si è praticamente blindato sulla panchina rossonera: "Fino a questo momento non ho ricevuto chiamate, ho iniziato un percorso col Milan e l'intenzione è quella di continuarla - le parole del tecnico toscano -. La mia testa è solo qui. Leao? Rafa ha fatto una buona gara, ha fatto un bell'assist. Poi ho cambiato perché avevo bisogno di altro. Nelle restanti partite tutti devono sentirsi importanti, anche chi gioca meno".