Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro"
Il tecnico rossoneri dopo il successo sul Verona: "In questo momento la vittoria va oltre le belle giocate"
Il Milan è tornato alla vittoria a Verona avvicinandosi di molto alla Champions. E nel post-partita Allegri, soddisfatto nonostante la brutta prestazione del Bentegodi, si è praticamente blindato sulla panchina rossonera: "Fino a questo momento non ho ricevuto chiamate, ho iniziato un percorso col Milan e l'intenzione è quella di continuarla - le parole del tecnico toscano -. La mia testa è solo qui. Leao? Rafa ha fatto una buona gara, ha fatto un bell'assist. Poi ho cambiato perché avevo bisogno di altro. Nelle restanti partite tutti devono sentirsi importanti, anche chi gioca meno".
Poi l'analisi della vittoria sul Verona grazie al gol di Rabiot: "La partita di oggi era complicata, quando arrivi alla fine contano i punti e c'è più pressione - ha aggiunto Allegri -. A Verona è sempre complicato giocare, certo potevamo fare meglio tecnicamente ma adesso bisogna badare al sodo. La cosa più importante è che tutti hanno lavorato bene nella fase di non possesso, la squadra ha voluto portare a casa la vittoria perché sapevano che era importante. A questo punto la vittoria va anche oltre le belle giocate".