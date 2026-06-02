LE CRITICHE

Milan, la contestazione sbarca negli Usa: "Save Ac Milan" e Cardinale out sui maxi schermi di Times Square

Alcune componenti del tifo organizzato stanno pensando di affittare i maxi schermi nel cuore di New York per far arrivare il loro dissenso per la gestione del Diavolo anche oltreoceano

02 Giu 2026 - 09:02
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© Foto da web

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Gli occhi del mondo del calcio si stanno per concentrare su Stati Uniti, Messico e Canda in vista del Mondiale ormai alle porte. Un focus che i tifosi del Milan vorrebbero sfruttare per portare la loro contestazione contro il proprietario Gerry Cardinale a casa sua, negli Usa. Così nasce l'idea di affittare i maxi schermi di Times Square, nel cuore della città forse più rappresentativa e iconica degli Usa, New York, per mandare due messaggi tanto chiari quanto diretti: "Save Ac Milan – Cardinale out".

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A Time Square, ormai da anni, è possibile proiettare sui maxi schermi che tappezzano tutta la piazza. Da questo insight prende le mosse l’idea è venuta a Guido, presidente del Milan Club Valle Telesina (Benevento), che si è messo in contatto con quasi tutte le componenti del tifo organizzato rossonero (da AIMC, la Curva Sud, Old Clan e il Milan Club New York) per architettare lo "sgarbo" in casa Cardinale. È possibile che le contestazioni "americane" non si limitino alla proiezione in Times Square: al vaglio anche l’acquisizione di spazi su altri media americani, tra cui CBS e New York Times. 

 

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