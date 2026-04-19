Serie A, Verona-Milan 0-1: decide Rabiot, Allegri aggancia Conte e ipoteca la Champions

LA PARTITA

Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Roma e Napoli e non solo allunga sul quinto posto, ipotecando la Champions visto che è a +8 sui lariani, ma aggancia pure Conte. Ma a Verona, a dimostrazione che il periodo rossonero non è il migliore, la formazione di Allegri soffre: Edmundsson spaventa i rossoneri dopo un iniziale tentativo di Pulisic per Leao, anticipato da Montipò.