Serie A, Verona-Milan 0-1: decide Rabiot, Allegri aggancia Conte e ipoteca la Champions

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Al 41' Leao serve il francese che regala ai rossoneri il secondo posto: Como e Roma sono a -8
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Nella trentatreesima giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Verona e si prende il secondo posto.
Al Bentegodi la decide Rabiot, che al 41' raccoglie l'assist di Leao e batte Montipò. Nel finale, annullato il possibile raddoppio a Gabbia per fuorigioco di Gimenez.
Rossoneri a 66 punti come il Napoli, ma soprattutto a +8 su Como e Roma: la Champions si avvicina. L'Hellas, invece, resta a quota 18 ed è a un passo dalla retrocessione.
LA PARTITA
Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Roma e Napoli e non solo allunga sul quinto posto, ipotecando la Champions visto che è a +8 sui lariani, ma aggancia pure Conte. Ma a Verona, a dimostrazione che il periodo rossonero non è il migliore, la formazione di Allegri soffre: Edmundsson spaventa i rossoneri dopo un iniziale tentativo di Pulisic per Leao, anticipato da Montipò.
Poi, gli scaligeri devono cambiare: dentro Lirola per l'infortunato Oyegoke. Bartesaghi conclude con potenza di sinistro al 25', poi 16 minuti dopo il vantaggio rossonero: inserimento di Rabiot premiato da Leao, il francese non sbaglia ed è 1-0. Prima dell'intervallo, però, Belghali parte in posizione regolare, facendosi tuttavia ipnotizzare da Maignan.
Nella ripresa, dentro subito Vermesan al posto di Bradaric e il nuovo entrato, insieme a Bradaric, spaventa due volte Maignan. Al 74', invece, Gabbia segna ma il potenziale 2-0 viene annullato per fuorigioco a inizio azione di Gimenez. Nel finale, vanno più vicini gli ospiti al 2-0 che l'Hellas all'1-1, ma Valentini salva sulla linea la conclusione di Saelemaekers.
La sostanza non cambia: il Milan vince 1-0 e sale a 66 punti, a +8 sul quinto posto a cinque giornate dalla fine. I rossoneri sono a un passo dalla qualificazione aritmetica in Champions. Allo stesso modo, per l'Hellas è solo questione di pochi punti, poi sarà retrocessione.
IL TABELLINO
VERONA-MILAN 0-1
Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19' st Al Musrati), Gagliardini (38' st Lovric), Bradaric (1' st Vermesan); Belghali, Bernède (37' st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Sammarco
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18' st Saelemaekers), Fofana (18' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18' st Gimenez), Pulisic (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Chiffi
Marcatore: 41' Rabiot
Ammoniti: Akpa Akpro (V), Al Musrati (V)
LE STATISTICHE
- Considerando i cinque maggiori campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più partite con un solo gol di scarto in questa stagione rispetto al Milan (13). In particolare, la formazione rossonera è quella che ha vinto il maggior numero di volte per 1-0 (otto).
- Adrien Rabiot (sei in questa Serie A) ha realizzato più di cinque reti in una singola stagione dei cinque principali campionati europei solo per la terza volta in carriera, dopo il 2022/23 (otto con la Juventus in Serie A) e il 2024/25 (nove con il Marsiglia in Ligue 1).
- Grazie ai suoi nove gol e tre assist, Rafael Leão ha portato 15 punti al Milan in questo campionato, meno soltanto dei 17 accumulati dal Napoli grazie alle 13 partecipazioni alla rete di Rasmus Højlund.
- Tra i centrocampisti di questa Serie A, solo Scott McTominay e Nico Paz (sei entrambi) hanno realizzato più gol in trasferta rispetto ad Adrien Rabiot (cinque).
- Rafael Leão è soltanto il terzo giocatore capace servire più di un assist ad Adrien Rabiot in Serie A (v Como ed Hellas Verona), dopo Federico Chiesa (due nel 2020/21) e Manuel Locatelli (due nel 2023/24) - entrambi quest'ultimi con la maglia della Juventus.
- Grazie all'assist per Adrien Rabiot, Rafael Leão ha preso parte al suo 50° gol in trasferta in Serie A; dal suo arrivo al Milan (2019/20) solo quattro giocatori hanno preso parte a più reti lontano da casa nel torneo: Romelu Lukaku (52), Domenico Berardi e Ciro Immobile (61 entrambi) e Lautaro Martínez (77).
- L’Hellas Verona (11) è solo una delle due squadre, insieme al Chievo (13), contro cui il Milan ha vinto più di 10 partite consecutive di Serie A.
- L’Hellas Verona ha perso almeno cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023: serie di cinque anche in quel caso, sotto la guida di Marco Baroni.
- Contro nessuna squadra il Milan vanta una striscia aperta di successi con annesso clean sheet in Serie A che contro l’Hellas Verona: quattro, come contro Brescia, Crotone, Empoli e Venezia.
- In generale, l’Hellas Verona non è riuscito a segnare alcun gol per quattro partite consecutive contro il Milan in Serie A per la prima volta nella sua storia.