VERONA-MILAN 0-1

Serie A, Verona-Milan 0-1: decide Rabiot, Allegri aggancia Conte e ipoteca la Champions

Al 41' Leao serve il francese che regala ai rossoneri il secondo posto: Como e Roma sono a -8

19 Apr 2026 - 17:08
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nella trentatreesima giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Verona e si prende il secondo posto.

Al Bentegodi la decide Rabiot, che al 41' raccoglie l'assist di Leao e batte Montipò. Nel finale, annullato il possibile raddoppio a Gabbia per fuorigioco di Gimenez.

Rossoneri a 66 punti come il Napoli, ma soprattutto a +8 su Como e Roma: la Champions si avvicina. L'Hellas, invece, resta a quota 18 ed è a un passo dalla retrocessione.

LA PARTITA
Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Roma e Napoli e non solo allunga sul quinto posto, ipotecando la Champions visto che è a +8 sui lariani, ma aggancia pure Conte. Ma a Verona, a dimostrazione che il periodo rossonero non è il migliore, la formazione di Allegri soffre: Edmundsson spaventa i rossoneri dopo un iniziale tentativo di Pulisic per Leao, anticipato da Montipò.

Poi, gli scaligeri devono cambiare: dentro Lirola per l'infortunato Oyegoke. Bartesaghi conclude con potenza di sinistro al 25', poi 16 minuti dopo il vantaggio rossonero: inserimento di Rabiot premiato da Leao, il francese non sbaglia ed è 1-0. Prima dell'intervallo, però, Belghali parte in posizione regolare, facendosi tuttavia ipnotizzare da Maignan.

Nella ripresa, dentro subito Vermesan al posto di Bradaric e il nuovo entrato, insieme a Bradaric, spaventa due volte Maignan. Al 74', invece, Gabbia segna ma il potenziale 2-0 viene annullato per fuorigioco a inizio azione di Gimenez. Nel finale, vanno più vicini gli ospiti al 2-0 che l'Hellas all'1-1, ma Valentini salva sulla linea la conclusione di Saelemaekers.

La sostanza non cambia: il Milan vince 1-0 e sale a 66 punti, a +8 sul quinto posto a cinque giornate dalla fine. I rossoneri sono a un passo dalla qualificazione aritmetica in Champions. Allo stesso modo, per l'Hellas è solo questione di pochi punti, poi sarà retrocessione.

IL TABELLINO
VERONA-MILAN 0-1
Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oygeoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19' st Al Musrati), Gagliardini (38' st Lovric), Bradaric (1' st Vermesan); Belghali, Bernède (37' st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Frese, Slotsager, Harroui, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi. All.: Sammarco
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (18' st Saelemaekers), Fofana (18' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao (18' st Gimenez), Pulisic (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Odogu, Jashari. All.: Allegri
Arbitro: Chiffi
Marcatore: 41' Rabiot
Ammoniti: Akpa Akpro (V), Al Musrati (V)

LE STATISTICHE

- Considerando i cinque maggiori campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più partite con un solo gol di scarto in questa stagione rispetto al Milan (13). In particolare, la formazione rossonera è quella che ha vinto il maggior numero di volte per 1-0 (otto).

- Adrien Rabiot (sei in questa Serie A) ha realizzato più di cinque reti in una singola stagione dei cinque principali campionati europei solo per la terza volta in carriera, dopo il 2022/23 (otto con la Juventus in Serie A) e il 2024/25 (nove con il Marsiglia in Ligue 1).

- Grazie ai suoi nove gol e tre assist, Rafael Leão ha portato 15 punti al Milan in questo campionato, meno soltanto dei 17 accumulati dal Napoli grazie alle 13 partecipazioni alla rete di Rasmus Højlund.

- Tra i centrocampisti di questa Serie A, solo Scott McTominay e Nico Paz (sei entrambi) hanno realizzato più gol in trasferta rispetto ad Adrien Rabiot (cinque).

- Rafael Leão è soltanto il terzo giocatore capace servire più di un assist ad Adrien Rabiot in Serie A (v Como ed Hellas Verona), dopo Federico Chiesa (due nel 2020/21) e Manuel Locatelli (due nel 2023/24) - entrambi quest'ultimi con la maglia della Juventus.

- Grazie all'assist per Adrien Rabiot, Rafael Leão ha preso parte al suo 50° gol in trasferta in Serie A; dal suo arrivo al Milan (2019/20) solo quattro giocatori hanno preso parte a più reti lontano da casa nel torneo: Romelu Lukaku (52), Domenico Berardi e Ciro Immobile (61 entrambi) e Lautaro Martínez (77).

- L’Hellas Verona (11) è solo una delle due squadre, insieme al Chievo (13), contro cui il Milan ha vinto più di 10 partite consecutive di Serie A.

- L’Hellas Verona ha perso almeno cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023: serie di cinque anche in quel caso, sotto la guida di Marco Baroni.

- Contro nessuna squadra il Milan vanta una striscia aperta di successi con annesso clean sheet in Serie A che contro l’Hellas Verona: quattro, come contro Brescia, Crotone, Empoli e Venezia.

- In generale, l’Hellas Verona non è riuscito a segnare alcun gol per quattro partite consecutive contro il Milan in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Leggi anche

Rabiot la vince quasi da solo, Maignan e Gabbia sono i custodi di un tesoretto da 3 punti

verona-milan
milan
hellas verona
serie a

Ultimi video

01:43
Emozione Bernardeschi

Emozione Bernardeschi

03:03
DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

02:56
DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

10:06
MCH ATALANTA ALLENAMENTO APERTO ENTUSIASMO 19/4 MCH

I tifosi spingono l'Atalanta: "Vogliamo la Coppa Italia"

04:49
DICH ARTURO DI NAPOLI 19/4 DICH

Di Napoli: "L'Inter ha fatto un percorso eccezionale"

01:18
DICH LLORENTE SU JUVENTUS EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Llorente e la "sua" Juve: "Con Spalletti tornerà a vincere"

01:07
DICH DENIS SU GASPERINI EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Denis e le lacrime di Gasperini: "Percassi è speciale"

01:45
DICH MENEZ SU ROMA EA7 WORLD TOUR PER SITO 18/4 DICH

Menez e la Roma: "Fiducia in Gasperini"

00:55
DICH LOCATELLI SU SPALLETTI PER SITO 18/4 DICH

Locatelli, gioia rinnovo: "Vi spiego come ho conquistato Spalletti"

00:47
DICH LOCATELLI SU PROGETTO JUVENTUS PER SITO 18/4 DICH

Locatelli e il progetto Juve: "Spalletti importantissimo, vogliamo ripartire per vincere"

00:31
DICH LOCATELLI SU MANNINGER PER SITO 18/4 DICH

Locatelli ricorda Manninger: "Per sempre nei cuori Juve"

01:28
DICH LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Locatelli festeggia il rinnovo: "Felice come un bambino, per me è un sogno enorme"

01:50
DICH GIAMPAOLO PRE TORINO PER SITO 18/4 DICH

Cremonese, Giampaolo: "D'Aversa ha fatto benissimo, mi aspetto una partita difficile"

00:24
Le semifinali di ritorno di Coppa Italia

Le semifinali di ritorno di Coppa Italia

01:59
Gasp-Dea, che amore

Gasp-Dea, che amore

01:43
Emozione Bernardeschi

Emozione Bernardeschi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:14
Dopo l'Inter anche il City è qualificato per la prossima Champions: in sette sono sicure del posto
18:08
Fiorentina: Kean out anche col Lecce, riecco Dodo
18:02
Donnarumma "come Radu": la clamorosa papera di Gigio che può decidere la Premier
17:28
Milan, Rabiot è contento a metà: "Potevamo fare meglio, non conosco il futuro di Allegri"
17:25
Milan e Napoli a pari punti, chi arriva secondo? In palio c'è la Supercoppa