dopo il malore

Paura per Banda, arrivano le dimissioni: esiti negativi dopo il malore a Napoli

Buone notizie per Lameck Banda: l'attaccante del Lecce è stato dimesso dal Cardarelli. Negativi tutti gli esami dopo il malore in campo

15 Mar 2026 - 10:09
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La grande paura era già diminuita nella serata di sabato ma oggi è arrivata la notizia più bella: Lameck Banda, che aveva accusato un malore durante Napoli-Lecce, è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli dopo che gli esami hanno dato esito negativo. L'attaccante zambiano si era accasciato al suolo dopo un contrasto di gioco, aveva ripreso conoscenza quasi subito ma era stato sostituito per essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti, che per fortuna non hanno rilevato nulla di preoccupante.

"Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo": questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Lecce domenica 15 marzo 2026 in mattinata.

Dopo la partita Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, aveva parlato così di Banda: "Ci siamo un po' preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio".

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