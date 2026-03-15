Paura per Banda, arrivano le dimissioni: esiti negativi dopo il malore a Napoli

La grande paura era già diminuita nella serata di sabato ma oggi è arrivata la notizia più bella: Lameck Banda, che aveva accusato un malore durante Napoli-Lecce, è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli dopo che gli esami hanno dato esito negativo. L'attaccante zambiano si era accasciato al suolo dopo un contrasto di gioco, aveva ripreso conoscenza quasi subito ma era stato sostituito per essere trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti, che per fortuna non hanno rilevato nulla di preoccupante.