Serie A, il Cagliari si tira fuori dalla lotta salvezza e in cinque rischiano la retrocessione

Lecce-Torino 1-0

Dopo un primo tempo senza grosse occasioni, i salentini la sbloccano in avvio di ripresa al 46' con un gol meraviglioso di Ramadani che con un destro potente da fuori area mette il pallone sotto il sette battendo Milinkovic-Savic.



IL TABELLINO

LECCE (4-2-3-1) - Falcone 6; Guilbert 6.5 (40' st Danilo Veiga sv), Gaspar 6.5, Baschirotto 6.5, Gallo 6.5; Pierret 6 (44' Ramadani 7), Coulibaly 6; N'Dri 5 (1' st Rebic 6), Helgason 5.5 (1' st Pierotti 6), Tete Morente 6; Krstovic 6.5 (14' st Kaba 6). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Berisha, Rafia, Sansone, Banda, Karlsson, Tiago Gabriel, Sala. All. Giampaolo.

TORINO (4-2-3-1) - Milinkovic-Savic 6; Dembelé 6 (40' st Pedersen sv), Masina 5.5, Maripan 5.5, Biraghi 5.5; Ricci 5.5 (24' st Ilic 5.5), Casadei 5.5; Lazaro 6 (24' st Cacciamani 6), Vlasic 6 (24' st Sanabria 5.5), Gineitis 5.5 (14' st Perciun 5.5); Adams 5.5. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Tameze, Linetty. All. Vanoli.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 1' st Ramadani (L)

Ammoniti: Lazaro (T), Tete Morente (L)



LE STATISTICHE

• Secondo gol in Serie A per Ylber Ramadani dopo quello datato 16 dicembre 2023 contro il Frosinone, sempre in casa. Inoltre quella dell’albanese è la prima rete segnata da un centrocampista del Lecce in questo campionato.

• Nikola Krstovic è il primo giocatore non italiano del Lecce a far registrare almeno 15 partecipazioni al gol (11G+4A) in una singola stagione di Serie A nelle ultime 20 stagioni (dal 2005/06). Gli ultimi ad esserci riusciti, infatti, erano stati Mirko Vucinic (20, 19G+1A) e Guillermo Giacomazzi (15, 5G+10A), entrambi nel 2004/05.

• Prima vittoria casalinga in Serie A per il Lecce nel 2025, l’ultima risaliva al 15 dicembre 2024 vs Monza: dopo quella data tre pareggi e sette sconfitte in casa in campionato.

• Il Lecce non vinceva in Serie A contro il Torino dal 2 febbraio 2020 (4-0, sempre al Via del Mare), dopo quella data un pareggio e quattro ko contro questo avversario.

• Il Torino (ko vs Inter e Lecce) non incassava due sconfitte consecutive in Serie A dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (tre in quel caso).

• Tra le squadre con almeno due gol segnati da fuori area in questa Serie A il Lecce è l'unica ad averli realizzati tutti in gare casalinghe (quattro su quattro).

• 150ª presenza tra tutte le competizioni con la maglia del Lecce per Antonino Gallo.

• Quattro tiri tentati nel corso del primo tempo contro il Lecce per il Torino e nel campionato in corso i granata non ne hanno mai fatti registrare di più in una prima frazione (quattro anche vs Cagliari e Monza).



Parma-Napoli 0-0

I Ducali fanno la partita fino alla mezz'ora, ma rischiano al 33' e vengono salvati dal palo sulla perla di Anguissa che prima fa sombrero a Leoni e poi a incrociare al volo centra il legno. Nella ripresa, tra le notizie che arrivano da San Siro, il match si addormenta fino al recupero quando Lovik stende Neres in area con Doveri che indica il dischetto, ma è il check al VAR che salva gli emiliani col rigore tolto.



IL TABELLINO

Parma (3-5-2): Suzuki 6,5; Balogh 6,5, Leoni 6,5 (18’ st Hainaut 6), Circati 6,5; Delprato 6, Sohm 6, Keita 6,5, Hernani 6 (31’ st Bernabè 6), Valeri 6 (40’ st Lovik sv); Bonny 6 (40’ st Ondrejkasv ), Pellegrino 5,5 (40’ st Djuric sv). A disp.: Marcone, Corvi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Vogliacco, Camara, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco. All.: Chivu

Napoli (4-4-2): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Olivera 6, Spinazzola 5,5 (41’ st Mazzocchi sv); Politano 6 (35’ st Ngonge 6), Anguissa 6,5, Gilmour 5,5 (25’ st Billing 5,5), McTominay 6,5; Lukaku 5,5 (35’ st Simeone 5,5), Raspadori 6 (25’ st Neres 5,5). A disp.: Contini, Scuffet, Marin, Hasa. All.: Conte

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Del Prato (P), Di Lorenzo (N), Mazzocchi (N)

Espulsi: Conte (N)



LE STATISTICHE

• Per la seconda volta in questo campionato, il Napoli ha pareggiato almeno due gare di fila, dopo la serie di tre pareggi dello scorso febbraio (vs Roma, Udinese e Lazio).

• Il Napoli non colpiva tre legni in una partita di Serie A dal 28 aprile 2019 contro il Frosinone in trasferta (vittoria per 2-0).

• Dopo aver vinto tutte le tre gare casalinghe nel girone d’andata contro le squadre neopromosse in questa stagione di Serie A, il Napoli ha ottenuto solo due punti nelle tre trasferte contro queste formazioni nel girone di ritorno.

• Il Parma è rimasto imbattuto in sei delle sette gare in Serie A nella gestione Chivu contro squadre che iniziavano la giornata nella parte alta della classifica (2V, 4N).

• Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 gare in Serie A (2P), conquistando sette pareggi nel parziale.

• Il Parma è rimasto imbattuto in cinque delle sei gare casalinghe della gestione Chivu in Serie A (2V, 3N).

• Il Napoli ha registrato un possesso palla del 72%, il più alto per gli azzurri in una gara di questo torneo.

• Il Napoli ha collezionato cinque clean sheet nelle ultime sei gare in Serie A, gli stessi registrati nelle precedenti 18 partite di campionato.

• Il Napoli ha pareggiato 10 gare in questo campionato, di cui otto nel girone di ritorno.

• Il Napoli ha vinto solo due delle ultime otto trasferte in Serie A (5N, 1P), dopo cinque successi esterni di fila.

• Mathías Olivera ha collezionato la sua presenza numero 100 in tutte le competizioni con il Napoli.



Verona-Como 1-1

Dopo una fase di studio, al 29' i Lariani passano in vantaggio con Caqueret al termine di un'azione corale degli uomini di Fabregas. Nella ripresa, dopo rimpalli e contro rimpalli, gli Scaligeri pareggiano al 70' con Lazovic.



IL TABELLINO

Verona (3-4-1-2): Montipò 6; Ghilardi 6,5, Coppola 5,5, Valentini 5,5; Tchatchoua 5,5, Serdar 5,5, Dawidowicz 5,5 (32’ st Niasse 6), Bradaric 6,5 (42’ st Frese sv); Bernede 6 (17’ st Lazovic 7); Tengstedt 5,5 (17’ st Mosquera 5,5), Sarr 6,5 (42’ st Kastanos sv). A disp.: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Livramento, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse. All.: Zanetti

Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Van Der Brempt 6 (16’ st Vojvoda 5,5), Goldaniga 6,5, Kempf 5,5, Moreno 6,5 (34’ st Valle sv); Perrone 5,5, Caqueret 7 (16’ st Ikone 5,5); Strefezza 6, Nico Paz 6 (45’+5’ st Gabrielloni sv), Da Cunha 5,5; Douvikas 7 (16’ st Cutrone 5,5). A disp.: Bolchini, Reina, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Azon. All.: Fabregas

Arbitro: Abisso

Marcatori: 29’ Caqueret (C), 24’ st Lazovic (V)

Ammoniti: Perrone (C), Caqueret (C), Berardi (V), Goldaniga (C), Dawidowicz (V)



LE STATISTICHE

• Prima di oggi (vs Hellas Verona) l’ultima rete messa a segno fuori casa da Maxence Caqueret nei Big-5 campionati europei risaliva all’11 febbraio 2024 (vs Montpellier in quel caso).

• L’Hellas Verona è la formazione contro cui il Como è rimasto imbattuto per più match di fila in Serie A: sette - 2V, 5N.

• L’Hellas Verona ha raccolto appena 34 punti dopo 37 gare stagionali nel campionato in corso (9V, 7N, 21P) e solo tre volte ha fatto peggio nella sua storia in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria dopo lo stesso numero di match: 31 nel 2022/23, 28 nel 2015/16 e 25 nel 2017/18.

• L’Hellas Verona ha subito gol per cinque primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2024 (sei in quel caso).

• Il Como è rimasto imbattuto per otto gare di fila in Serie A (6V, 2N) per la prima volta dal periodo tra aprile-novembre 1986 (12 in quel caso – 4V, 8N).

• Maxence Caqueret ha segnato per due gare di fila (vs Cagliari e Hellas Verona in Serie A) per la seconda volta nei Big-5 campionati europei, dopo esserci riuscito nel maggio 2023 (vs Monaco e Reims con la maglia del Lione in Ligue 1).

• A partire dalla 30ª giornata di Serie A (da fine marzo), nessuna formazione ha pareggiato più gare dell’Hellas Verona in campionato: cinque, come Lazio e Parma.

• L’Hellas Verona non ha vinto per otto gare di fila in campionato (5N, 3P) per la prima volta da settembre-dicembre 2023 (striscia di 14 match di fila senza successi – 5N, 9P, con Marco Baroni in panchina).

• Darko Lazovic è tornato a segnare in casa in Serie A (vs Como) per la prima volta dallo scorso 5 maggio (vs Fiorentina in quel caso).

• Darko Lazovic ha tagliato oggi il traguardo delle 200 presenze con l’Hellas Verona in tutte le competizioni.



