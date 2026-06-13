Serie A, Messina nominato dt dell'Aia: nominerà lui il nuovo designatore

13 Giu 2026 - 13:53
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 Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico dell'Aia. L'attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell'Associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1° luglio 2026.

"L'individuazione di Domenico Messina è avvenuta con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza dell'importanza strategica che il Direttore Tecnico rivestirà per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale. Il profilo di Messina rappresenta una sintesi di esperienza internazionale, competenza tecnica e profonda conoscenza del sistema arbitrale italiano, maturate nel corso di una carriera che lo ha visto protagonista ai massimi livelli", si legge nella nota dell'associazione.

"Con questa scelta, il Comitato Nazionale conferma la volontà di affidare la nuova struttura tecnica associativa a una figura di assoluto prestigio, capace di accompagnare l'Associazione Italiana Arbitri nelle sfide future, garantendo continuità, competenza e una visione orientata alla crescita tecnica dell'intero movimento arbitrale", si aggiunge. A Messina il compito di nominare il nuovo designatore di A e B con Daniele Orsato davanti a tutti.  

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