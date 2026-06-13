Serie A, Messina nominato dt dell'Aia: nominerà lui il nuovo designatore

"L'individuazione di Domenico Messina è avvenuta con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza dell'importanza strategica che il Direttore Tecnico rivestirà per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale. Il profilo di Messina rappresenta una sintesi di esperienza internazionale, competenza tecnica e profonda conoscenza del sistema arbitrale italiano, maturate nel corso di una carriera che lo ha visto protagonista ai massimi livelli", si legge nella nota dell'associazione.