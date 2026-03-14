Napoli-Lecce, paura per Banda: si accascia a terra ed esce in barella. Il Lecce: "Sta bene"
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Momenti di paura al Maradona nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. Il giocatore dei salentini Banda si è infatti accasciato improvvisamente all'87' facendo temere un malore. Conte e Politano, i primi ad accorgersi della situazione, hanno immediatamente avvisato arbitro e quarto uomo, che hanno interrotto il gioco per prestare i soccorsi al giocatore.
Per fortuna Banda si è subito ripreso anche se è stato portato fuori in barella e verrà certamente valutato con esami più approfonditi. Stando a quanto ha spiegato poi il Lecce, Banda ha subito un colpo qualche secondo prima e ha sentito un dolore alla parte destra del petto. Dolore che lo ha ovviamente molto spaventato portandolo poi ad accasciarsi al terreno. Adesso è sotto controllo, ma vigile e certamente più sereno. "Sta bene", ci ha tenuto a far sapere il club salentino.
Dopo la partita ha parlato della questione anche Eusebio Di Francesco: "Ci siamo un po' preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio".
"Ho visto Banda accasciarsi a terra, era proprio davanti a me: mi sono preoccupato molto quando ho visto che si portava le mani al petto", ha raccontato invece Antonio Conte. "A quel punto - ha aggiunto il tecnico del Napoli - mi sono precipitato in campo e ho urlato per richiamare i soccorsi: purtroppo di situazioni del genere ne abbiamo vissute in passato".
Confortato poi dalla notizia che Banda è cosciente e, secondo le prime indicazioni, sta bene, Conte ha aggiunto: "Gli auguriamo il meglio, anche perché la moglie aspetta un bambino".