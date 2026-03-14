Napoli-Lecce, paura per Banda: si accascia a terra ed esce in barella. Il Lecce: "Sta bene"

Per fortuna Banda si è subito ripreso anche se è stato portato fuori in barella e verrà certamente valutato con esami più approfonditi. Stando a quanto ha spiegato poi il Lecce, Banda ha subito un colpo qualche secondo prima e ha sentito un dolore alla parte destra del petto. Dolore che lo ha ovviamente molto spaventato portandolo poi ad accasciarsi al terreno. Adesso è sotto controllo, ma vigile e certamente più sereno. "Sta bene", ci ha tenuto a far sapere il club salentino.