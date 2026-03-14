Napoli-Lecce, paura per Banda: si accascia a terra ed esce in barella. Il Lecce: "Sta bene"

14 Mar 2026 - 20:34
© Getty Images

© Getty Images

Momenti di paura al Maradona nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. Il giocatore dei salentini Banda si è infatti accasciato improvvisamente all'87' facendo temere un malore. Conte e Politano, i primi ad accorgersi della situazione, hanno immediatamente avvisato arbitro e quarto uomo, che hanno interrotto il gioco per prestare i soccorsi al giocatore.

Per fortuna Banda si è subito ripreso anche se è stato portato fuori in barella e verrà certamente valutato con esami più approfonditi. Stando a quanto ha spiegato poi il Lecce, Banda ha subito un colpo qualche secondo prima e ha sentito un dolore alla parte destra del petto. Dolore che lo ha ovviamente molto spaventato portandolo poi ad accasciarsi al terreno. Adesso è sotto controllo, ma vigile e certamente più sereno. "Sta bene", ci ha tenuto a far sapere il club salentino. 

Dopo la partita ha parlato della questione anche Eusebio Di Francesco: "Ci siamo un po' preoccupati per il ragazzo, ma sembra che sia solo una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio".

"Ho visto Banda accasciarsi a terra, era proprio davanti a me: mi sono preoccupato molto quando ho visto che si portava le mani al petto", ha raccontato invece Antonio Conte. "A quel punto - ha aggiunto il tecnico del Napoli - mi sono precipitato in campo e ho urlato per richiamare i soccorsi: purtroppo di situazioni del genere ne abbiamo vissute in passato".

Confortato poi dalla notizia che Banda è cosciente e, secondo le prime indicazioni, sta bene, Conte ha aggiunto: "Gli auguriamo il meglio, anche perché la moglie aspetta un bambino".

banda
napoli lecce

Ultimi video

00:24
13 DICH ALLEGRI 2 14/3 DICH

Allegri fissa il primo obiettivo: "Dobbiamo vincere ancora cinque partite"

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

01:25
DICH HILJEMARK PRE CAGLIARI DICH

Pisa, Hiljemark verso il Cagliari: "Voglio la mia prima vittoria"

02:16
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Sassuolo, Grosso tiene alta la tensione: "L'obiettivo è migliorare la classifica""

01:35
Euroshow Bernardeschi

Euroshow Bernardeschi

00:33
MCH ARRIVO PULLMAN INTER 14/3 MCH

L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro

00:35
Shevchenko vota Milan

Shevchenko vota Milan

01:28
Domani Como-Roma

Tra Como e Roma si decide la corsa Champions

01:33
Nuova Juve con Spalletti

Nuova Juve con Spalletti

01:40
McTominay non si tocca

McTominay non si tocca

02:10
Da Del Piero a Yildiz

Da Del Piero a Yildiz

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

02:07
Gli obiettivi di Allegri

Gli obiettivi di Allegri

01:40
Inter da derby a derby

Inter da derby a derby

01:13
13 DICH ALLEGRI 1 14/3 DICH

Allegri: “Le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare, noi dobbiamo fare punti"

00:24
13 DICH ALLEGRI 2 14/3 DICH

Allegri fissa il primo obiettivo: "Dobbiamo vincere ancora cinque partite"

I più visti di Calcio

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

Serie A, chi incassa di più dal main sponsor? Derby Milan-Inter, ma anche tante sorprese: scorri la gallery

Milan-Inter è derby scudetto anche per gli incassi dal main sponsor. Due sorprese in top 5: la classifica

DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

Jankto, retroscena shock su Maxi Lopez: "Mi diceva fro***, gli risposi citando Icardi"

DICH GASPERINI PRE BOLOGNA PER SITO 11/3 DICH

Gasp "Mai pensato di scegliere o lasciare un obiettivo"

Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:34
Napoli-Lecce, paura per Banda: si accascia a terra ed esce in barella. Il Lecce: "Sta bene"
19:14
Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund
18:25
L'Inter infuriata con l'arbitro resta senza parole: tutti in silenzio stampa dopo la partita
17:43
Il Bayern non perde mai: pari a Leverkusen in 9 prima dell'Atalanta
17:07
Il gol dell'Atalanta fa infuriare l'Inter: Chivu espulso. Tanti dubbi sul contrasto Scalvini-Frattesi