Taremi: "Non ho mai smesso di seguire l'Inter, grande esperienza"

Mehdi Taremi analizza il suo percorso all’Olympiacos, dove tra campionato e Champions ha firmato 12 gol e 4 assist, ribadendo che "anche se ho ormai 33 anni, penso di poter crescere ancora".
L'attaccante, che ad Atene ha ritrovato continuità nonostante gli "infortuni che fanno parte del gioco", guarda al passato con serenità ammettendo che ha "sempre seguito" la sua ex squadra, celebrando i recenti trofei conquistati dai nerazzurri come "meritati".
Ripercorrendo i trascorsi a Milano, descritti come "una parte importante della mia carriera con ricordi unici", Taremi sottolinea il legame affettivo che lo unisce ancora oggi al gruppo: "Sono ancora in contatto con molti di loro, li considero amici" le parole alla Gazzetta dello Sport.