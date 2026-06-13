D'Aversa saluta il Toro: "Una delle panchine più prestigiose"

13 Giu 2026 - 14:45
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"Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l'ambiente Toro": comincia così il lungo post di saluti di Roberto D'Aversa, ormai ex allenatore granata. "In primis il club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo - si legge sul suo profilo Instagram - ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l'anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi. Infine, ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l'affetto e l'amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi. Avrei voluto rispondervi uno ad uno". D'Aversa aggiunge anche che "il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio - spiega sui social - mi porterò l'orgoglio di aver raggiunto l'obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino. Sempre forza Toro!".

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