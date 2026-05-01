Cheddira, è il gol salvezza del Lecce? L'attaccante segna dopo 7 mesi e scoppia in lacrime FOTO

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L'attaccante firma il decisivo 2-1 per il successo a Pisa. Prima rete in giallorosso, il gol gli mancava da settembre e dalla sfida all'Inter (col Sassuolo)
Serata speciale per Walid Cheddira. L'attaccante marocchino firma il gol decisivo per la vittoria del Lecce a Pisa, un successo che porta al momentaneo +4 sulla Cremonese e che può valere la salvezza.
Prima rete per Cheddira con la maglia del Lecce dopo il trasferimento a gennaio. Al 28enne, il gol mancava addirittura da sette mesi. Da settembre e dalla sfida contro l'Inter, quando vestiva ancora la maglia del Sassuolo, unico altro timbro di una stagione travagliata.
A fine gara, Cheddira si è lasciato andare: "L'esultanza è stata un'emozione enorme. Facciamo tantissimi sacrifici e lavoriamo tantissimo per regalare emozioni ai tifosi. Arrivavamo dai giorni del ritiro e volevamo questa gioia. Alla videocamera ho solo detto: 'Grazie Allah per questo gol'. Il gol fa bene per un attaccante, ma era veramente fondamentale uscire da qui con una vittoria per il morale della squadra. Dedico questa rete a mia moglie e alla mia famiglia che mi sono sempre vicini", ha detto a Dazn.