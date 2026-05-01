Cheddira, è il gol salvezza del Lecce? L'attaccante segna dopo 7 mesi e scoppia in lacrime FOTO

A fine gara, Cheddira si è lasciato andare: "L'esultanza è stata un'emozione enorme. Facciamo tantissimi sacrifici e lavoriamo tantissimo per regalare emozioni ai tifosi. Arrivavamo dai giorni del ritiro e volevamo questa gioia. Alla videocamera ho solo detto: 'Grazie Allah per questo gol'. Il gol fa bene per un attaccante, ma era veramente fondamentale uscire da qui con una vittoria per il morale della squadra. Dedico questa rete a mia moglie e alla mia famiglia che mi sono sempre vicini", ha detto a Dazn.