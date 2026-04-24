Freni e pneumatici sull'elettrico: perché meritano un'attenzione diversa
Frenata rigenerativa e coppia istantanea cambiano l'usura di freni e pneumatici su un EV. Cosa controllare e l'offerta Kia con il 30% di sconto
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Freni e pneumatici sono componenti comuni a qualsiasi veicolo, ma su un'auto elettrica lavorano in condizioni diverse. Capire queste differenze è il primo passo per una manutenzione consapevole.
Come cambia l'usura dei freni
Su un veicolo elettrico, una parte significativa della decelerazione è affidata alla frenata rigenerativa: il motore elettrico rallenta l'auto recuperando energia, riducendo l'intervento dell'impianto frenante tradizionale. Questo significa che dischi e pastiglie si usurano più lentamente rispetto a un'auto termica, ma non che possano essere trascurati.
L'usura ridotta può portare a fenomeni specifici, come l'accumulo di ossidazione sui dischi nei periodi di scarso utilizzo. Per questo il controllo periodico resta fondamentale, anche quando i componenti sembrano ancora in buone condizioni.
Pneumatici: la coppia istantanea fa la differenza
Il motore elettrico eroga la coppia massima fin da fermo, una caratteristica che rende la guida reattiva e piacevole ma sollecita gli pneumatici in modo diverso rispetto a un propulsore tradizionale. L'usura del battistrada può essere più rapida e meno uniforme, soprattutto in accelerazione.
Un controllo regolare dello stato degli pneumatici — profondità del battistrada, pressione, eventuali usure asimmetriche — è una delle verifiche più semplici e più efficaci per la sicurezza e l'efficienza del veicolo.
Ricambi originali e offerta dedicata
I dischi e le pastiglie freno originali Kia sono progettati per garantire prestazioni ottimali in termini di sicurezza e comfort, lavorando in sintonia con i sistemi del veicolo. Per chi guida una Kia EV, scegliere il ricambio originale significa mantenere l'equilibrio tra impianto frenante tradizionale e frenata rigenerativa.
Kia prevede un'offerta promozionale dedicata: uno sconto del 30% su dischi e pastiglie freno originali, disponibile presso le concessionarie autorizzate.
Sono componenti che si danno per scontati, fino a quando non servono davvero. Controllarli per tempo è la scelta più ragionevole.