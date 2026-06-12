Torino, Vlasic: "Voglio ottenere risultati con questo club"

12 Giu 2026 - 19:42
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"Con il Torino abbiamo degli obiettivi e voglio ottenere dei risultati con questo club: qui la gente vive davvero per la squadra e penso sia una cosa fantastica fare qualcosa di grande in questa piazza": così il fantasista croato, Nikola Vlasic, sul futuro ancora in granata. "Mi sento onorato di indossare la fascia di capitano quando Duvan (Zapata, ndr) non c'è, ne sono orgoglioso ma è una grande responsabilità - ha aggiunto durante l'intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A - ma l'apprezzo perché penso di essermela meritata con il lavoro e l'esempio: mi piace quando le persone possono contare su di me e posso essere d'esempio per gli altri, i tifosi danno un'energia in più". Su Torino città: "E' bellissima, ci sono tanti bei luoghi, piazze e monumenti e adoro passeggiare per le vie - ha concluso Vlasic - e devo dire che mi sento a casa: la mentalità è molto simile a quella croata, qui si mangia bene, si vive bene e le persone sono affettuose. Penso che per tutto quello che è successo nella mia vita e nella mia carriera, il meglio deve ancora venire".

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