MONDIALI 2026

Il pronostico di Vieri e Materazzi: "La Francia vincerà il Mondiale"

Gli ex azzurri, intervistati a Città del Messico, non hanno dubbio sulla forza della nazionale di Deschamps"

12 Giu 2026 - 16:24
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