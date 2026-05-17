Serie A: vincono sia Lecce sia Cremonese, tutto aperto in vista dell'ultimo turno

SASSUOLO-LECCE 2-3

Il tacco di Pinamonti non inguaia il Lecce, che rischia e poi la vince clamorosamente al 95': Stulic firma il 3-2 sul Sassuolo, persiste il +1 sulla Cremonese. Il match è vibrante sin dal via, con le chances per Koné e Cheddira, ex di turno che si vede annullare un gol al 6': netto l'offside. Il Sassuolo sfiora due volte la rete, poi viene colpito al 15': Cheddira questa volta parte sul filo del fuorigioco e beffa Turati per il vantaggio giallorosso. I neroverdi pareggiano subito i conti con Laurienté (19'), servito da Pedro Felipe, sfiorano il vantaggio e vengono nuovamente colpiti dall'ex: assist di Banda e testa di Cheddira per il 2-1. Thorstvedt si vede annullare il pari e le emozioni non mancano, al Mapei Stadium: Turati evita il tris di Cheddira e Banda, Nzola colpisce un palo e sfiora il pari. Il Sassuolo ne ha di più nel finale e, dopo aver colpito la traversa con Thorstvedt, pareggia all'82': assist di Garcia e tacco magistrale di Pinamonti per il 2-2. Di Francesco prova a scuotere i suoi con le quattro punte e il doppio centravanti, col Lecce che rischia: Pinamonti e Volpato sfiorano il ribaltone. L'ultimo pallone giocabile, però, regala la clamorosa vittoria ai salentini: sponda di Gandelman e sassata di Stulic per il 3-2 al 95'. Il Lecce sale dunque a quota 35 punti, rimanendo a +1 sulla Cremonese: l'ultima giornata ci regalerà novanta minuti ad altissima tensione.



IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3) - Turati 6.5; Coulibaly 5.5, Pedro Felipe 6.5, Muharemovic 6, Garcia 6.5; Koné 6.5 (27' st Volpato 6), Matic 5.5 (17' st Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 6.5 (27' st Bakola 6.5), Nzola 5.5 (17' st Pinamonti 7), Laurienté 6.5 (43' st Frangella sv). A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Fadera, Moro, Macchioni, Iannoni. All. Grosso.

LECCE (4-3-3) - Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5 (40' st N'Dri sv), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 5.5; Coulibaly 6, Ramadani 6.5 (40' st Stulic 6.5), Ngom 5; Pierotti 6.5 (35' st Gandelman sv), Cheddira 7 (35' st Camarda sv), Banda 7 (20' st Jean). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Alex Sala, Fofana, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski. All. Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 15' e 24' Cheddira (L), 19' Laurienté (S), 37' st Pinamonti (S), 50' st Stulic (L).

Ammoniti: Ramadani (L), Muharemovic (S), Danilo Veiga (L), Tiago Gabriel (L), Gallo (L).

Espulso: Del Rosso (viceallenatore Lecce) al 50' st.