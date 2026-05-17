Serie A: vincono sia Lecce sia Cremonese, tutto aperto in vista dell'ultimo turno
I salentini battono 3-2 il Sassuolo all'ultimo respiro, grigiorossi vincenti a Udine: Di Francesco resta a +1 sulla terzultima. Cagliari salvo
La 37a giornata della Serie A non cambia la situazione nella lotta-retrocessione, visto che le contendenti alla salvezza vincono in blocco. Il Cagliari batte 2-1 il Torino e festeggia la permanenza nel massimo campiomnato con un turno d'anticipo, mentre tra Lecce e Cremonese resta tutto invariato. I salentini sconfiggono infatti 3-2 il Sassuolo al 95' con Stulic, strozzando l'urlo di gioia della Cremonese: vano l'1-0 sull'Udinese, Giampaolo resta a -1 dalla salvezza.
SASSUOLO-LECCE 2-3
Il tacco di Pinamonti non inguaia il Lecce, che rischia e poi la vince clamorosamente al 95': Stulic firma il 3-2 sul Sassuolo, persiste il +1 sulla Cremonese. Il match è vibrante sin dal via, con le chances per Koné e Cheddira, ex di turno che si vede annullare un gol al 6': netto l'offside. Il Sassuolo sfiora due volte la rete, poi viene colpito al 15': Cheddira questa volta parte sul filo del fuorigioco e beffa Turati per il vantaggio giallorosso. I neroverdi pareggiano subito i conti con Laurienté (19'), servito da Pedro Felipe, sfiorano il vantaggio e vengono nuovamente colpiti dall'ex: assist di Banda e testa di Cheddira per il 2-1. Thorstvedt si vede annullare il pari e le emozioni non mancano, al Mapei Stadium: Turati evita il tris di Cheddira e Banda, Nzola colpisce un palo e sfiora il pari. Il Sassuolo ne ha di più nel finale e, dopo aver colpito la traversa con Thorstvedt, pareggia all'82': assist di Garcia e tacco magistrale di Pinamonti per il 2-2. Di Francesco prova a scuotere i suoi con le quattro punte e il doppio centravanti, col Lecce che rischia: Pinamonti e Volpato sfiorano il ribaltone. L'ultimo pallone giocabile, però, regala la clamorosa vittoria ai salentini: sponda di Gandelman e sassata di Stulic per il 3-2 al 95'. Il Lecce sale dunque a quota 35 punti, rimanendo a +1 sulla Cremonese: l'ultima giornata ci regalerà novanta minuti ad altissima tensione.
IL TABELLINO
SASSUOLO (4-3-3) - Turati 6.5; Coulibaly 5.5, Pedro Felipe 6.5, Muharemovic 6, Garcia 6.5; Koné 6.5 (27' st Volpato 6), Matic 5.5 (17' st Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 6.5 (27' st Bakola 6.5), Nzola 5.5 (17' st Pinamonti 7), Laurienté 6.5 (43' st Frangella sv). A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Fadera, Moro, Macchioni, Iannoni. All. Grosso.
LECCE (4-3-3) - Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5 (40' st N'Dri sv), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Gallo 5.5; Coulibaly 6, Ramadani 6.5 (40' st Stulic 6.5), Ngom 5; Pierotti 6.5 (35' st Gandelman sv), Cheddira 7 (35' st Camarda sv), Banda 7 (20' st Jean). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Alex Sala, Fofana, Perez, Helgason, Gorter, Marchwinski. All. Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 15' e 24' Cheddira (L), 19' Laurienté (S), 37' st Pinamonti (S), 50' st Stulic (L).
Ammoniti: Ramadani (L), Muharemovic (S), Danilo Veiga (L), Tiago Gabriel (L), Gallo (L).
Espulso: Del Rosso (viceallenatore Lecce) al 50' st.
LE STATISTICHE
Il Lecce ha vinto due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 - contro Cremonese e Atalanta in quel caso, con Marco Baroni in panchina.
Per la prima volta in questo campionato, il Lecce ha segnato almeno tre gol nello stesso match.
Walid Cheddira è il primo giocatore nella storia del Lecce ad aver segnato una doppietta nei primi 25 minuti di un match in Serie A (il record precedente era di Di Michele - 30 minuti, nel 2011).
Il Sassuolo non perdeva in casa in campionato dal 15 marzo contro il Bologna, data in cui aveva anche registrato l’ultima volta due ko di fila.
Era dall’11 gennaio 2025 (ad Empoli) che il Lecce non segnava almeno due gol in un primo tempo giocato in trasferta in Serie A.
Per la prima volta nella sua carriera in Serie A, Walid Cheddira è andato a segno in due presenze in trasferta consecutive.
Seconda doppietta in Serie A per Walid Cheddira: la prima era datata 14 aprile 2024 (Napoli-Frosinone, quando l’attaccante marocchino giocava per i ciociari).
Lameck Banda è sia il miglior marcatore del Lecce in questo campionato (quattro gol), che uno dei due giocatori – insieme a Gallo – che ha fornito più assist tra i salentini (quattro).
Il Sassuolo ha subito 11 gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato, record negativo nella Serie A in corso.
Gol numero 7 di Armand Laurientè in questa Serie A, eguagliata la sua miglior stagione realizzativa nel massimo campionato (sette centri anche nel 2022/23, ma in 28 presenze).
Armand Laurientè ha partecipato attivamente a 16 gol in questa Serie A (sette reti, nove assist): solo quattro giocatori (Lautaro, Dimarco, Thuram e Paz) hanno fatto meglio di lui in questo campionato.
Pinamonti ha partecipato attivamente finora a 12 reti in questo campionato (9G+3A) e solo una volta in carriera ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A: 15 con l’Empoli nel 2021/22.
Il Lecce è diventata la 26esima avversaria differente contro cui Pinamonti segna almeno un gol in Serie A (su 31 affrontate nella competizione).
Con i suoi quattro gol in questo campionato, Nikola Stulic ha portato ben sei punti al Lecce (tre vittorie).
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UDINESE-CREMONESE 0-1
La Cremonese vince 1-0 in casa dell’Udinese e continua a sperare nella salvezza nonostante la vittoria del Lecce nel finale a Sassuolo. Pronti via e dopo pochi minuti i grigiorossi stappano la partita: uscita da rimessa dal fondo horror di Kabasele, Okoye respinge la conclusione di Bonazzoli ma non può nulla sul tap-in vincente di Vardy. Qualche minuto più tardi viene fischiato un penalty per i padroni di casa, tolto per fuorigioco iniziale dopo controllo Var. Gli ospiti chiudono il primo tempo avanti, ma nella ripresa la formazione di Runjaic spinge per il pari. A pochi minuti dal 90’ Buska segna l’1-1, anche in questo caso però Manganiello annulla per fallo sia di Gueye su Audero che dello stesso Buksa su Bianchetti. La Cremonese vince 1-0 e sale a 34 punti, ma è virtualmente in Serie B a -1 dal Lecce con una sola giornata rimanente.
IL TABELLINO
UDINESE (3-5-2) - Okoye 5.5; Kristensen 6, Kabasele 5 (dal 1’ st Bertola 6), Solet 5.5; Arizala 5.5 (dal 15’ st Zemura 6), Miller 6 (dal 26’ st Bayo 6), Karlstrom 5.5, Atta 6, Kamara 6 (dal 34’ st Camara sv); Buksa 5.5, Davis 6 (dal 26’ st Gueye 5.5). All. Runjaic. A disp. Padelli, Sava, Nunziante, Mlacic, Piotrowski, Oier Zarraga.
CREMONESE (3-5-2) - Audero 6; Terracciano 6, Bianchetti 6, Luperto 6.5; Barbieri 5.5 (dal 15’ st Floriani Mussolini 6), Thorsby 6 (dal 37’ st Vandeputte sv), Maleh 6 (dal 37’ Collocolo sv), Grassi 6.5, Pezzella 6; Bonazzoli 6.5 (dal 15’ st Okereke 6), Vardy 7 (dal 43’ st Djuric sv). All. Giampaolo. A disp. Cassin, Silvestri, Nava, Folino, Faye, Zerbin, Payero.
Arbitro: Manganiello.
Marcatori: 9’ Vardy (C).
Ammoniti: Kamara (U); Bonazzoli (C), Barbieri (C), Grassi (C).
LE STATISTICHE
La Cremonese ha registrato due vittorie consecutive in Serie A con annesso clean sheet per la seconda volta nella massima serie (1-0 contro il Foggia e 2-0 contro il Cagliari nel marzo 1995).
La Cremonese ha vinto due match di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2025 (3-1 contro il Bologna e 2-0 contro il Lecce in quel caso)
Jamie Vardy (11 gennaio 1987) è il giocatore più anziano che ha partecipato ad almeno cinque gol nei 10 maggiori campionati europei in questo anno solare: tre reti e due assist per l’attaccante della Cremonese.
Jamie Vardy è andato a bersaglio per due match di fila nei cinque principali tornei europei per la prima volta da dicembre 2024, quando vestiva la maglia del Leicester (contro West Ham e Brighton in quel caso).
La Cremonese ha vinto tre delle otto partite di Serie A con Marco Giampaolo in panchina (1N, 4P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 27 gare nella massima serie (9N, 15P).
L’Udinese ha subito un gol in casa nei primi 10 minuti di gioco di una partita di Serie A per la prima volta dal 28 settembre 2024 (Davide Frattesi dopo un minuto).
La Cremonese ha segnato entro i primi 10 minuti di gioco di una partita di Serie A per la seconda volta nel 2026, dopo il gol di Dennis Johnsen dopo quattro minuti contro il Cagliari lo scorso gennaio.
L’Udinese non ha segnato in quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 17 gare interne nella competizione.
La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata per due gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2025 (0-0 vs Hellas Verona e Parma).
La Cremonese ha vinto per la seconda volta contro l’Udinese in Serie A (2-0 19 maggio 1985 la prima), e per la prima volta in casa dei bianconeri nella massima serie.
Esordio per Abdoulaye Camara in Serie A; due dei cinque giocatori nati dal 2008 in avanti con almeno una presenza nel torneo in corso giocano nell’Udinese (Abdoulaye Camara e Matteo Palma, entrambi ’08).
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CAGLIARI-TORINO 2-1
Bastava un punto, al Cagliari, per salvarsi e ne arrivano tre: è 2-1 in rimonta sul Torino. Sardi pericolosi sin dal via con Palestra, scatenato, e Mendy. La rete però non arriva e, intorno alla mezz'ora, si risveglia il Torino con una grande chance per il Cholito Simeone. L'occasione scuote i granata, che passano al 36': schema su calcio piazzato, Obrador si libera al tiro e fulmina Caprile. Il pari è però immediato, col tiro a giro di Sebastiano Esposito (38'), e il Cagliari completa la rimonta nel recupero con Yerry Mina (47' pt). Letale il colombiano sul secondo palo, si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa i sardi vanno a caccia del tris che chiuderebbe i giochi, sfiorandolo due volte con Deiola: imprecisi invece Palestra e Mendy. I minuti finali, di contro, sono del Torino: Adams impegna Caprile, ma i granata non trovano il gol. Vince dunque 2-1 il Cagliari, che sale a quota 40 punti ed è aritmeticamente salvo. Torino sempre 12°, a quota 44.
IL TABELLINO
CAGLIARI (3-5-2) - Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 7, Dossena 6; Palestra 6.5, Adopo 6 (27' st Sulemana 6), Gaetano 6.5, Deiola 6.5 (27' st Folorunsho 6), Obert 6; Mendy 6 (38' st Belotti sv), Esposito 6.5 (38' st Rodriguez sv). A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Albarracin, Borrelli. All. Pisacane.
TORINO (3-4-1-2) - Paleari 5.5; Marianucci 5 (1' st Maripan 5.5), Saul Coco 5.5, Ebosse 5; Pedersen 5.5 (32' st Njie 6), Prati 6 (14' st Casadei 5.5), Ilkhan 6 (40' st Kulenovic sv), Rafa Obrador 6.5; Vlasic 5.5; Simeone 6.5, Zapata 5.5 (14' st Adams 6). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Savva, Perciun, Pellini, Acquah. All. D'Aversa.
Arbitro: Arena.
Marcatori: 36' Rafa Obrador (T), 38' Esposito (C), 47' pt Mina (C).
Ammoniti: Maripan (T), Mendy (C).
LE STATISTICHE
Con il successo sul Torino il Cagliari ha ottenuto la sua terza salvezza consecutiva in Serie A.
Per la terza volta in questo campionato il Torino ha perso una partita in cui è passato in vantaggio per primo e in due di questi incontri ha affrontato proprio il Cagliari (l’altro contro il Milan l’8 dicembre scorso).
Nessuna squadra ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Cagliari in questo campionato (14, come il Milan).
Sebastiano Esposito (15) è il quinto giocatore di nazionalità sportiva italiana a realizzare almeno 15 gol negli ultimi due campionati di Serie A, assieme a Moise Kean (27), Mateo Retegui (27), Riccardo Orsolini (25) e Andrea Pinamonti (19).
Il Cagliari ha vinto sette delle 19 casalinghe disputate in questo campionato (4N, 8P): I sardi hanno ottenuto almeno sette successi interni in un singolo torneo di Serie A per la prima volta dalla stagione 2019/20 (sette anche in quel caso).
Il Torino ha perso sette delle ultime 10 trasferte disputate in Serie A, (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 gare esterne affrontate nella competizione (5V, 9N).
Solo la Cremonese (otto) ha perso più partite in trasferta rispetto al Torino (sette, come Lecce e Pisa) in Serie A nel 2026.
Cinque dei sette gol realizzati da Sebastiano Esposito in questo campionato sono arrivati in partite casalinghe - tra i giocatori italiani solo Moise Kean (sette) e Gianluca Scamacca (sei) contano più reti in gare interne rispetto all'attaccante del Cagliari (a quota cinque anche Lorenzo Colombo, Federico Dimarco e Riccardo Orsolini).
Dei 16 gol segnati in Serie A da Sebastiano Esposito, quello realizzato contro il Torino è il primo da fuori area.
Tutti e cinque i gol segnati da Yerri Mina in Serie A (tutti con il Cagliari) sono arrivati in casa e nelle ultime tre stagioni (dal 2023/24) solo due difensori centrali hanno realizzato più gol in match interni nella competizione: Gianluca Mancini (nove) e Christian Kabasele (sei) (a quota cinque anche Federico Gatti).
Rafa Obrador è il quinto giocatore spagnolo a trovare il gol con la maglia del Torino in Serie A, dopo Peirò, Martin Vasquez, Iago Falque e Alex Berenguer.
Dall’inizio della passata stagione, tra i centrocampisti italiani solamente Nicolò Barella (14) ha servito più assist in Serie A rispetto a Gianluca Gaetano (otto).
Il Torino ha trovato la via del gol in sei trasferte di fila contro il Cagliari in Serie A per la prima volta nella sua storia.