Lazio, Luis Alberto fuori dai convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore

Lo spagnolo non si era presentato al raduno, sia Juventus che Milan ci fanno un pensierino. Ma Lotito lo valuta 40-50 milioni

In casa Lazio continua a tenere banco la situazione relativa a Luis Alberto. Il centrocampista offensivo spagnolo non si è presentato al raduno, tanto che Sarri lo ha definito "un problema societario", ed oggi è stato escluso dai convocati per il ritiro ad Auronzo di Cadore. Quello che sembra un assist di mercato a Juventus e Milan, interessate al giocatore, però si scontra con la richiesta di Lotito, non inferiore ai 40 milioni di euro. Getty Images

Dunque Luis Alberto sarà assente dal ritiro - previsto dall'11 al 28 luglio - biancoceleste, come Kamenovic e Felipe Anderson (presente invece il neoacquisto, seppur non ancora ufficiale, Hysaj), oltre a Immobile, Correa e Acerbi che però sono impegnati con le nazionali.

Ora bisogna capire le intenzioni del giocatore, a Roma c'è chi pensa che sia una tattica per un adeguamento contrattuale, anche se l'ultimo accordo fino al 2025 era stato firmato giusto lo scorso ottobre. Resta la pista della forzatura per arrivare ad una cessione, con Juve e Milan pronte a inserire rispettivamente Bernardeschi e Romagnoli nell'affare per abbassare le richieste biancocelesti. Di sicuro una situazione che in casa Lazio avrebbero voluto evitare e che ora la coppia Lotito-Tare dovrà gestire al meglio.