Lazio, Luis Alberto è un caso: Juve e Milan provano l'assalto

OSSERVATO SPECIALE

I bianconeri potrebbero giocarsi la carta Bernardeschi, i rossoneri potrebbero invece inserire Romagnoli come contropartita

In casa Lazio il caso Luis Alberto continua a fare rumore. Il giocatore non si è presentato al raduno in vista della prossima stagione e la situazione, oltre ad aver irritato Tare & Co., ha attirato anche l'attenzione di Juve e Milan. Per quanto riguarda i bianconeri, la carta da giocarsi per arrivare allo spagnolo potrebbe essere Bernardeschi, i rossoneri invece potrebbero inserire Romagnoli nell'operazione come contropartita tecnica. Getty Images

Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma l'impressione è che l'affair Luis Alberto potrebbe avere interessanti risvolti di mercato. La mossa del giocatore ha spiazzato il club biancoceleste e ora bisogna capire come evolverà la situazione. Se i rapporti dovessero peggiorare, infatti, la cessione dello spagnolo potrebbe essere l'unica via percorribile per risolvere la questione alla radice.

Tutto ovviamente al giusto prezzo o con la giusta pedina di scambio. Ed è proprio qui che entrano in gioco Juve e Milan. Di recente la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Bernardeschi e i bianconeri avrebbero risposto di volere in cambio proprio Luis Alberto. Sul fronte rossonero, stando a Il Messaggero, Maldini starebbe invece vagliando la possibilità di inserire Alessio Romagnoli in un'eventuale trattativa col club di Lotito per arrivare all'ex Liverpool. Chiuso dalla coppia Tomori-Kjaer, del resto, il centrale rossonero potrebbe essere la pedina giusta da sacrificare per colmare il vuoto lasciato dall'addio di Çalhanoğlu. Juve e Milan ci provano per Luis Alberto.